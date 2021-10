Londra, martedì 19 ottobre - Mentre i giornalisti afgani affrontano condizioni sempre più difficili e ostacoli crescenti nello svolgimento del loro lavoro, Blasting News annuncia la sua partnership con l'Afghan Journalist Appeal della World Association of News Publishers.

Blasting News ha preso un impegno economico con l'Afghan Media Support Fund per aiutare a sostenere i giornalisti e le loro famiglie sia per quanto riguarda le necessità immediate degli stessi sia per garantirne l'evacuazione dal paese. Allo stesso modo l'impegno mira a coinvolgere i giornalisti afgani reinsediati a scrivere per un canale dedicato alle condizioni socioeconomiche dell'Afghanistan. Il canale sarà finanziato per 12 mesi con un budget totale fino a 18.000 dollari.

"I giornalisti afgani e la loro libertà sono a rischio ora più che mai", ha detto Angelo Paura, direttore editoriale di Blasting News. "La comunità giornalistica deve fare il massimo per sostenere e difendere i nostri colleghi, sia per aiutare a salvare le loro vite, sia per contribuire a condividere il loro punto di vista sul mondo sempre più minacciato da una delle crisi umanitarie più devastanti del nostro tempo", ha spiegato.

"Il sostegno di Blasting News è un notevole atto di generosità al servizio di ciascuno e per il bene di tutti", ha detto il CEO di WAN-IFRA, Vincent Peyrègne.

"La libertà di stampa è fragile e riguarda tutti. La solidarietà tra coloro che hanno il privilegio di goderne e coloro che ne sono privati è essenziale per la difesa dei diritti umani fondamentali. L'Afghanistan ha bisogno della solidarietà internazionale per evitare l'estinzione del giornalismo afgano. Ringraziamo Blasting News e tutti i nostri colleghi che hanno già risposto, e continuano a rispondere, all'appello di WAN-IFRA".

Blasting News è un media internazionale di giornalismo partecipativo, con sede a Londra, il cui obiettivo principale è quello di offrire un giornalismo indipendente e accurato. Globalmente BN ha più di 30 milioni di lettori mensili e sei edizioni in Italia, Francia, Spagna, Brasile, Stati Uniti e Regno Unito. Blasting News conta su 2.000 collaboratori, senza nessuna discriminazione di razza, classe, età, sesso o provenienza.

La World Association of News Publishers, o WAN-IFRA, è l'organizzazione globale della stampa mondiale. La sua missione è quella di proteggere i diritti dei giornalisti e degli editori di tutto il mondo di operare con media indipendenti. WAN-IFRA fornisce ai suoi membri competenze e servizi per innovarsi e progredire in un mondo digitale e svolgere il loro ruolo cruciale nella società.