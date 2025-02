L'ultimo sondaggio SWG del 10 febbraio per il TgLa7 sorride al partito della premier. Fratelli d'Italia infatti continua a restare stabile e si attesta al 29,5%. Un dato sicuramente importante considerato il momento non facile per il governo, con il caso Almasri e la vicenda della ministra Daniela Santanché che sono i più preoccupanti per la tenuta dell'esecutivo. Il Partito Democratico intanto scende al 22,3 %, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile rispetto a lunedì scorso.

Il sondaggio SWG

Nel sondaggio SWG del 10 febbraio per il TgLa7 non ci sono state particolari sorprese.

Nel consueto sondaggio del lunedì, annunciato dal direttore Enrico Mentana, non si sono verificati particolari scossoni e nel complesso si può parlare di sostanziale equilibrio nel panorama politico, fatta eccezione per il calo del Pd.

Questo può essere anche un buon segnale per Fratelli d'Italia e per la premier Giorgia Meloni che si conferma con un buon 29,5%. Non male il dato per il primo partito italiano, considerato che nelle ultime settimane il caso Almasri e il braccio di ferro dell'Italia sulla Corte Penale Internazionale sono stati sicuramente al centro dell'attenzione Politica e hanno attirato feroce critiche da parte delle opposizioni. Al contempo anche il caso della ministra Daniela Santanché, con il Parlamento che nelle ultime ore sta discutendo la mozione di sfiducia, rappresenta una dura sfida per Meloni e per il governo.

Il dato sui partiti

Il Partito Democratico invece scende invece con il 22,3% ed è in calo di tre decimali, restando comunque il secondo partito d'Italia e il primo di opposizione. Un calo non troppo preoccupante per Elly Schlein che così vede ampliare il suo divario dal partito di Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle non scende né sale e si conferma così all'11,8%, stesso dato di sette giorni fa.

Per il partito di Giuseppe Conte sta mancando, al momento, il balzo in avanti dopo la fase congressuale e così il movimento, ormai orfano di Beppe Grillo, naviga sempre intorno all'11%.

Tra gli altri partiti troviamo poi Forza Italia, in lieve vantaggio sulla Lega. Il partito di Antonio Tajani, che guadagna un decimale e ottiene il 9,2 % resta sempre sopra il Carroccio di Matteo Salvini, in lieve aumento con l'8,5%.

Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è andata bene e sale rispetto al dato della settimana scorsa arrivando al 6,7%, a pochi decimali dal 7%.

Tra i partiti minori poi c'è Azione di Carlo Calenda che resta stabile così come Italia Viva di Renzi. Il primo è al 3,1% mentre il secondo è al 2,9% +Europa è invece in lieve calo e scende all'1,9 %. Chiude infine Noi Moderati di Maurizio Lupi che arriva all'1,1%

Gli intervistati che preferiscono non esprimersi sono il 32%, due punti decimali in più rispetto al sondaggio del 3 febbraio.