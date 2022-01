"Raccoglierò l'eredità di David Sassoli", queste sono state le prime parole di Roberta Metsola come nuova presidente del Parlamento europeo. La candidata maltese del Ppe è stata eletta al primo turno con 458 voti, succedendo a Sassoli. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle 74 e i voti espressi 617.

L'elezione è avvenuta nel giorno del suo 43° compleanno (è nata il 18 gennaio 1979), stabilendo anche un record: è la donna più giovane di sempre e la terza assoluta nella storia a presiedere Parlamento europeo (prima di lei c'erano state solo le francesi Simone Veil e Nicole Fontaine).

Subito dopo la sua elezione, dall'emiciclo parlamentare, è arrivato un lungo applauso e gli eurodeputati hanno voluto festeggiare i suoi 43 anni intonando "Happy Birthday".

Le prime parole da Presidente

Subito dopo la sua elezione, la Presidente Metsola ha riservato parole di assoluta gratitudine nei confronti del suo predecessore David Sassoli, che ha definito un vero combattente per l'Europa.

Ha voluto poi parlare del tema della lotta ai cambiamenti climatici, della necessità che tutto il Parlamento si impegni per il bene comune. Nel progetto dell'assemblea di Strasburgo, è incluso quello di portare l'Unione Europea a essere il primo continente con zero emissioni, fondamentale per poter attuare politiche che riguardano la salute, l'immigrazione, l'uguaglianza, l'energia, la digitalizzazione e la giustizia sociale.

Metsola è una conservatrice

Roberta Matsola era considerata la super favorita per l'elezione, nonostante alcune sue posizioni riguardo il tema dell'aborto, espresse diversi anni fa, abbiano causato alcune polemiche nel corso degli ultimi giorni.

La neopresidente, infatti, viene da Malta, un paese in cui l'aborto è vietato in tutti i casi.

Nel 2013 si era espressa in modo contrario a una proposta di legge sull'interruzione di gravidanza, mentre nel 2015 aveva negato l'accesso all'aborto come requisito fondamentale per definire la parità di genere.

Le sue idee avrebbero potuto far saltare l'accordo del Ppe (di cui fa parte) con i liberali di Renew Europe e coi Socialisti, che invece alla fine hanno deciso di darle il voto, portandola così a ricoprire l'ambita carica di Presidente.

I messaggi di complimenti per la presidente Matsola

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha scritto un messaggio alla neoeletta Matsola in cui si congratula per l'elezione e le porge gli auguri per il compleanno. Per lei, parole di speranza per il prosieguo del processo d'integrazione continentale.

Anche il Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha espresso le proprie felicitazioni, definendo il Parlamento europeo "il cuore che batte della democrazia europea".

Pure la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è congratulata su Twitter, enfatizzando che si tratta della terza donna nella storia a essere eletta Presidente del Parlamento europeo.