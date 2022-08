Era da poco passata la Mezzanotte di questo venerdì 19 agosto, quando il Movimento 5 Stelle ha pubblicato ufficialmente sul proprio sito web la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. Nell'elenco diffuso non sono presenti invece i nominativi dei candidati nei vari collegi uninominali dei due rami del Parlamento.

I nomi dei candidati del M5S sono scaturiti dalle "Parlamentarie", ossia dalla votazione interna fra gli iscritti del movimento, avvenuta nella giornata di martedì 16 agosto: ad essa avevano partecipato oltre 50.000 persone.

I candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera

Per quanto riguarda la lista per la Camera dei Deputati spicca la presenza del presidente del partito ed ex premier Giuseppe Conte, che sarà candidato come capolista in quattro regioni per un totale di cinque collegi: Lombardia 1 (entrambi i collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). La ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista in tutte e quattro le circoscrizioni del Piemonte alla Camera, il vicepresidente del partito Riccardo Ricciardi sarà capolista alla Camera in due collegi della Toscana, in uno di essi alle sue spalle c'è Stella Sorgente (ex vice-sindaca di Livorno), nel terzo collegio toscano è invece candidato il deputato uscente Andrea Quartini.

Nel Lazio i vari capilista alla Camera sono: Livio De Santoli, Alfonso Colucci, Francesco Silvestri, Simona Sassara e Ilaria Fontana. In Calabria la lista sarà guidata invece da Federico Cafiero De Raho. In Sicilia, oltre al collegio guidato da Conte, negli altri saranno capilista Ida Carmina, Angela Raffa, Luciano Cantone e Filippo Scerra, mentre in Sardegna guida la lista Alessandra Todde.

Sarà candidato anche Davide Buffagni, fratello del parlamentare uscente Stefano Buffagni, che risulta essere al terzo posto nella circoscrizione Lombardia 1 -02 (con poche probabilità quindi di elezione).

Le liste dei candidati del M5S al Senato

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica i capolista in Piemonte saranno Elisa Pirro ed Ettore Licheri (il senatore uscente è candidato anche in Toscana e nella sua Sardegna), in Lombardia invece si trovano Bruno Marton, Elena Sironi e Anna Maria Bonettini.

L'ex ministro Stefano Patuanelli sarà capolista in Friuli Venezia Giulia, nel Lazio e nella provincia di Napoli. L'altro collegio laziale avrà come capolista Alessandra Maiorino. Mentre a Napoli è candidata Mariolina Castellone, capogruppo uscente a Palazzo Madama. L'altro vicepresidente del M5S, Mario Turco, sarà capolista in Puglia e Basilicata, mentre Luca Pirondini è il primo della lista in Liguria. In Calabria la lista sarà guidata invece da Roberto Scarpinato, candidato anche nel primo collegio siciliano, mentre il secondo dell'isola va a Barbara Floridia.

Le liste complete dei candidati sono pubblicate sul sito del Movimento 5 Stelle, che ha contestualmente diffuso anche l'elenco di tutti i candidati alle Parlamentarie del 16 agosto, con il numero di preferenze raccolte da ciascuno di essi (compresi gli esclusi).