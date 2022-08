Alle primarie repubblicane in Wyoming, per le elezioni mid-term di novembre, è la candidata trumpiana Harriet Hageman a vincere, con il 61% di preferenze. Mentre Liz Cheney, figlia dell'ex vicepresidente di George W. Bush Dick Cheney è riuscita ad ottenere il 31% delle preferenze, stando alle proiezioni del New York Times.

Il tycoon Donald Trump, avversario della candidata Cheney, esulta la vittoria di Hageman: "Questo è un risultato magnifico per l'America e la bocciatura della Commissione non scelta di banditi e illegali."

Liz Cheney non parteciperà alle elezioni mid-term

A seguito della conferma dei risultati elettorali, Liz ha voluto tenere un discorso in cui, oltre a concedere la vittoria alla sua avversaria, ha criticato aspramente la condotta di Donald Trump.

"Gli Stati Uniti non possono essere governati da una folla aizzata sui social media", così Cheney si riferisce all'uso disinvolto del tycoon dei social, in particolare della sua piattaforma Truth.

La stessa piattaforma dove Trump ha recentemente pubblicato i nomi degli agenti dell'FBI che avevano partecipato l'8 agosto alla perquisizione della sua villa in Florida. "Lo ha fatto di proposito e con malignità", dice Cheney.

Le primarie del Wyoming erano necessarie per partecipare alle elezioni mid-term di novembre, nelle quali verrà rinnovata parte della Camera del Congresso e verranno eletti dei nuovi senatori. Con la vittoria della candidata trumpiana Harriet Hageman, ora Cheney dovrà attendere un nuovo turno.

Liz Cheney contro Donald Trump: la storia dell'impeachment

Liz Cheney è una dei dieci esponenti repubblicani che erano favorevoli all'impeachment dell'allora presidente Donald Trump per i fatti del 6 gennaio 2021, quando una folla di manifestanti ha occupato i locali del Congresso americano, in segno di protesta per i presunti brogli elettorali delle elezioni 2020.

Tutt'ora la Liz partecipa alla Commissione d'inchiesta in merito proprio all'assalto del 6 gennaio.

Lei stessa era sostenitrice di Trump, ma solo quando era alla Casa Bianca. In seguito alla sconfitta delle presidenziali di novembre 2020, Liz rimase delusa dal comportamento dell'ex presidente. Sostenuta pure da suo padre, lei stessa vede ormai Trump come un pericolo per la Nazione: "Mio padre mi ha mandato un messaggio che dice: stai sempre dalla parte della verità.

Ed è ciò che ho fatto. Questa non è una partita, qui sono in gioco le fondamenta della Costituzione".

Donald Trump: 'Liz Cheney dovrebbe vergognarsi'

"Ora può scomparire nelle profondità dell'oblio politico", così il tycoon Donald Trump commenta la sconfitta della candidata Cheney su Truth. L'ex presidente poi ha aggiunto: "Liz Cheney dovrebbe vergognarsi per il modo in cui ha agito, per le parole bigotte e le azioni verso gli altri".

Con la vittoria di Hageman crescono i candidati trumpiani vincenti alle primarie repubblicane che si stanno tenendo negli Usa in visto delle elezioni di novembre. L'ultimo era stato Tim Micheals, che ha vinto contro Rebecca Kleefisch, la candidata dell'ex vice di Trump, Mike Pence, alle primarie del Wisconsin del 10 agosto.