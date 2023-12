Questo martedì 19 dicembre sono stati pubblicati i sondaggi politici realizzati da Quorum/YouTrend per conto di Sky TG24. Dai dati emerge che scende Fratelli d'Italia, sale il Partito Democratico, mentre la Lega arriva al 10%.

I dati SkyTG24/Youtrend: FdI il calo ma resta in primo tra i partiti italiani

Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, rimane ancora il primo in Italia (28,5%) nonostante continui a perdere consensi tra i suoi elettori per la terza settimana consecutiva (negli ultimi giorni è sceso dello 0,4%).

Sale del +0,3% il Partito Democratico che si porta al 19,6%; il Movimento 5 Stelle scende invece al 13,4% (con un calo del -0,1%).

Nel centrodestra cresce la Lega di Matteo Salvini arrivando, al traguardo del 10% dei consensi: il trend è costantemente in salita da marzo 2023. In calo invece Forza Italia che si attesta al 5,9% con una perdita di 0,3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

Azione di Calenda perde lo 0,1% assestandosi al 4% (in linea con la soglia di sbarramento delle elezioni europee), stessa percentuale di Alleanza Verdi/Sinistra che cresce di un 0,3%.

Il dato degli altri partiti: Italia Viva di Renzi scende al 2,9% con un calo dello 0,3%, +Europa rimane stabile al 2,2% e Noi Moderati sale di 0,2% e si porta al 2%. Più indietro Per l'Italia di Paragone con l'1,6%, mentre tutti gli altri partiti minori sommati fra loro avrebbero il 5,9%.

Gli indecisi o astenuti sono il 44,1% degli intervistati.

Gli altri dati: le opinioni degli elettori sul governo Meloni

Riguardo all’opinione degli italiani circa l’operato del governo Meloni. Sono in totale il 38% degli intervistati a dirsi soddisfatti (-1% rispetto a una settimana fa). Rimane invariato invece dato sugli italiani che danno un giudizio negativo (54%).

Messi a confronto questi numeri con quelli di inizio marzo 2023, si nota un peggioramento complessivo del giudizio sul governo in carica. In nove mesi sono aumentati i dati in percentuale per quanto concerne i giudizi negativi (+9%), mentre quelli positivi che sono scesi del 6%.

I più apprezzati tra i leader di partito

Riguardo ai singoli leader di partito hanno lo stesso livello di gradimento Giorgia Meloni (37%) e Giuseppe Conte (37%, con un +1%).

A seguire Antonio Tajani (26%, +1%), Elly Schlein (con il 26%, +1%), Matteo Salvini (24%, +1%) e Carlo Calenda (al 19%, +1%).

Il sondaggio in oggetto è stato svolto attraverso la metodologia CAWI, nel periodo tra il 13 e il 14 dicembre 2023, su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. Il metodo suddetto prevede che la popolazione indagata sia stata selezionata per quote di genere e per età incrociate, mediate stratificazioni desunte per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. YouTrend ha calcolato un margine d’errore attestabile al +/- 3,5% con un intervallo di confidenza pari al 95%.