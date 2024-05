Si avvicinano le elezioni europee dell'8 e 9 giugno: i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea saranno chiamati a eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo. L'Italia nello specifico è il terzo paese per numero di eurodeputati che verranno eletti e che si trasferiranno tra Strasburgo e Bruxelles, dopo Germania e Francia: saranno infatti 76 dei 720 totali. Sono ufficiali intanto anche i nomi dei candidati dei vari partiti politici che si presenteranno agli elettori in cinque circoscrizioni elettorali: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole.

Spicca il nome della presidente del consiglio Giorgia Meloni, capolista in tutte le circoscrizioni per Fratelli d'Italia e alla ricerca di un giudizio sull'operato del suo governo, dato che naturalmente non si trasferirà in Europa in caso di un' elezione sostanzialmente scontata. Anche gli altri leader però, con qualche eccezione, si candideranno: Elly Schlein e il Ministro degli esteri Antonio Tajani guidano le fila di Pd e Forza Italia, così come Carlo Calenda, dopo un iniziale rifiuto, lo farà per Azione. Emma Bonino e Matteo Renzi saranno invece i nomi di punta della lista di scopo Stati Uniti d'Europa, con l'ex Presidente del Consiglio che è l'unico tra i vari leader che ha garantito che, in caso di elezione, andrà a ricoprire il ruolo di europarlamentare rinunciando al seggio di senatore.

Discorso diverso invece per Matteo Salvini che per queste elezioni europee punta forte su un volto ormai noto per le sue dichiarazioni controverse e oggetto di critiche, ossia il generale dell'esercito Roberto Vannacci Lega. Rimane poi Giuseppe Conte che non si presenterà direttamente nelle liste del Movimento 5 Stelle, ma si affiderà ad alcuni candidati sulla carta competitivi come il "padre" del reddito di cittadinanza Pasquale Tridico al Sud.

Nord-Ovest e Nord-est: le sfide

La circoscrizione Nord-ovest è quella più popolosa tra le cinque ed è anche quella col maggior numero di donne a darsi battaglia per ottenere il seggio: oltre alle già citate Meloni, Schlein e Bonino, guidano la lista della Lega e di Azione Silvia Sardone ed Elena Bonetti (che scalzano in questo caso rispettivamente i nomi di Vannacci e Calenda), Angela Danzì proverà a confermarsi per il M5S, ma la candidatura più chiacchierata è sicuramente quella di Alleanza Verdi e Sinistra che schiera in campo l'insegnante e attivista antifascista accusata di diversi reati attualmente detenuta in condizioni a dir poco critiche nel carcere di Budapest, Ilaria Salis.

Nella circoscrizione Nord est invece il Pd punta molto sull'ormai ex governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che assieme a Fratelli d'Italia proverà a portare via qualche voto dalle roccaforti leghiste.

Al centro grande battaglia tra i big

Una grande bagarre invece è attesa nella circoscrizione centro: all'accoppiata Meloni-Procaccini (suo braccio destro) si contrappongono il Pd di Schlein con l'ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti e i sindaci Nardella e Ricci ma anche l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il quale ha avuto posizioni diverse dalla maggioranza del suo partito soprattutto per ciò che riguarda l'invio delle armi all'Ucraina. Per Forza Italia Tajani sarà seguito in ordine di lista, tra le altre, da Alessandra Mussolini e Renata Polverini mentre la scelta del Movimento 5 Stelle cade su un volto "esterno", ossia l'ex calciatrice della nazionale di calcio Carolina Morace.

Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, guiderà la lista di Alleanza Verdi Sinistra, Alessio D'Amato sarà il volto forte di Azione mentre gli Stati Uniti d'Europa, oltre a Renzi e Bonino punta su Gian Domenico Caiazza, già avvocato di Enzo Tortora ed ex Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Sud e Isole, le novità e le possibili sorprese

Nella circoscrizione Sud spicca la candidatura per il Movimento 5 Stelle di Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps. Rispunta poi a sorpresa anche il nome di Vittorio Sgarbi che dopo essersi dimesso da sottosegretario alla cultura, proverà a farsi eleggere nelle liste di Fratelli d'Italia.

Nelle Isole è da segnalare come Forza Italia punti su Caterina Chinnici, figlia del giudice istruttore Rocco assassinato dalla Mafia nel 1983.

Elezioni europee, il sistema di voto

Ma come si voterà il prossimo 8 e 9 giugno? Per le Europee vige un sistema elettorale proporzionale con la particolarità che in Italia ogni lista dovrà superare la soglia di sbarramento del 4% per poter ottenere dei seggi.

Inoltre gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze rispettando l'alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda o terza scelta.