Il 11 novembre, alle ore 11:00, il Partito Democratico della provincia di Crotone organizzerà un sit-in di protesta presso l’aeroporto Sant’Anna di Crotone per denunciare le condizioni di abbandono in cui versa lo scalo. L’aeroporto, unico punto di collegamento rapido della città con il resto d’Italia e d’Europa, è al centro di una crescente insoddisfazione per l’assenza di investimenti e per la mancanza di attenzione da parte della Regione Calabria. Il messaggio del PD è chiaro: "Crotone merita di volare", e il sit-in sarà l’occasione per chiedere un futuro migliore per il territorio e la sua infrastruttura strategica.

La denuncia del Partito Democratico

Il segretario provinciale del PD, Leo Barberio, ha lanciato un forte appello, criticando la gestione degli investimenti da parte della Regione Calabria. Secondo Barberio, la politica regionale continua a ignorare le necessità dello scalo crotonese, destinando la maggior parte dei fondi per le infrastrutture aeroportuali a Lamezia e Reggio Calabria. Questo trattamento, definito “di secondo piano”, rischia di relegare l’aeroporto Sant’Anna a un ruolo marginale, limitandone la crescita e lo sviluppo. “Non è più accettabile che Crotone venga trattata come una città di serie B”, ha sottolineato Barberio, chiedendo una visione strategica più equilibrata per l’intera Calabria.

Crotone, scalo strategico per il territorio

Barberio contesta l’allocazione delle risorse previste dal progetto CIS Volare che prevede, per gli aeroporti calabresi, circa 130 milioni di euro per il periodo 2024-2025. Tuttavia, a Crotone sono stati destinati solo 8,5 milioni di euro, una cifra ben al di sotto delle aspettative e delle reali necessità dello scalo.

In un momento in cui il turismo in Calabria è in crescita, sostiene il segretario provinciale del PD, è fondamentale potenziare le infrastrutture per rispondere alla domanda crescente di collegamenti veloci e comodi.

La manifestazione mira quindi a sensibilizzare le istituzioni locali e regionali sulla necessità di investire nel potenziamento dell’aeroporto, per offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini e dei turisti.

Forza Italia: 'Aeroporto in crescita'

Il sit-in organizzato dal PD di Crotone non ha trovato però il pieno gradimento del Presidente della Provincia di Crotone e vicesegretario regionale di Forza Italia, Sergio Ferrari. "I sit-in del centrosinistra sono in ritardo di qualche anno - ha dichiarato Ferrari - erano gli anni in cui si procedeva senza un piano industriale serio, che comprendesse tutti e tre gli aeroporti calabresi. Con questo governo regionale, che ha costituito Sacal come soggetto unico gestore dei tre aeroporti calabresi, lo scalo Sant'Anna chiuderà l'anno 2024 sopra i 270mila passeggeri, con una crescita superiore al 20%"