Come ogni lunedì anche questo 2 dicembre è stato realizzato il sondaggio di Swg per il telegiornale di La7. Le intenzioni di voto degli italiani non sono cambiate sostanzialmente nell'ultima settimana. Il partito della premier Giorgia Meloni è in calo, ma si conferma al primo posto con il 29,1%. Calo anche per il Partito Democratico che arriva al 22,4%. Buona la crescita invece per il Movimento 5 Stelle, che guadagna mezzo punto percentuale e si porta all'11,7%. Tra gli altri partiti invece non si riscontrano brusche variazioni.

Il sondaggio per il TgLa7

Il sondaggio Swg per il TgLa7, reso noto come ogni lunedì dal conduttore Enrico Mentana, fotografa le intenzioni di voto degli italiani e le confronta con quelle della settimana precedente. Tra i due grandi partiti italiani, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, il distacco è di oltre sei punti percentuali. Ma il dato interessante è di entrambi i partiti: sia quello di Meloni che quello di Schlein infatti sono in calo rispetto all'ultima settimana.

Il dato relativo al Movimento 5 Stelle è invece positivo, con una salita di mezzo punto percentuale. Nelle ultime settimane le acque dentro il movimento sono piuttosto agitate con il dibattito interno molto acceso e la fase Costituente avviata da Giuseppe Conte, seguita dal ricorso di Beppe Grillo sulla votazione.

Stabili sostanzialmente i partiti del centrodestra, del centrosinistra e del centro.

Il dato sui partiti

Il partito di Giorgia Meloni è al 29,1% e subisce una leggera flessione di tre decimali rispetto alla scorsa settimana. Il Partito Democratic di Elly Schlein, seconda forza Politica italiana, è anch'esso in calo di due decimali e arriva al 22,4%.

Il terzo partito resta sempre il Movimento 5 Stelle ed è in salita dall'11,2% all'11,7%

Forza Italia e Lega sono quasi del tutto appaiate con la prima leggermente più avanti al 9% e il partito di Salvini che è poco sotto, in crescita, con l'8,9%. Entrambi i partiti si contendono lo 'scettro' della seconda forza di governo e negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni su alcuni punti della legge di bilancio con dichiarazioni anche piuttosto piccate tra gli esponenti alleati di governo.

Noi Moderati, quarta forza politica del centrodestra, è all'1,3%

Tra gli altri partiti si registra il lieve calo di Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratioanni con il 6,7% e di Italia Viva di Matteo Renzi, ora al 2,5%. In crescita invece troviamo Azione di Carlo Calenda che arriva al 2,9% e +Europa di Emma Bonino al 2%. Nel sondaggio poi altro dato interessante riguarda quanti preferiscono non esprimersi e al momento non scelgono nessuna forza politica: sono il 33% degli intervistati.