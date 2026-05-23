I leader arabi hanno sollecitato il presidente statunitense Donald Trump a procedere con un accordo volto a porre fine al conflitto in corso. La richiesta unanime è stata espressa durante una conference call, come rivelato da fonti informate sulla telefonata. Il messaggio centrale, condiviso da tutti i partecipanti, è stato perentorio: “per favore, fermate la guerra per il bene dell’intera regione”, ha dichiarato una fonte regionale.

La conference call si è tenuta sabato 23 maggio 2026, alle ore 13:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti), e ha visto la partecipazione dei vertici di diversi paesi mediorientali e asiatici, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Turchia e Pakistan.

Al centro della discussione vi era un potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran, cruciale per la stabilità della regione.

La posizione di Trump e le aspettative sull'accordo

I mediatori regionali nutrono la speranza di finalizzare un accordo quadro di una pagina e di annunciarlo già domenica. L'obiettivo è avviare successivamente, entro pochi giorni dall'annuncio, i negoziati per un'intesa più dettagliata e complessa. Tuttavia, il presidente Donald Trump ha mantenuto una posizione di incertezza, descrivendo il suo stato d'animo come un “solido 50/50” tra la possibilità di raggiungere un'intesa e quella di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. La sua dichiarazione in merito è stata categorica: “O raggiungiamo un buon accordo, o li farò saltare in mille inferni”.

Nel frattempo, Israele è stato costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e i suoi collaboratori hanno mantenuto un coordinamento stretto con la Casa Bianca durante le fasi cruciali della trattativa. La tensione nella regione è palpabile, con l'Iran che ha adottato misure precauzionali, chiudendo il proprio spazio aereo occidentale fino a lunedì, segno di un clima di grande incertezza e potenziale escalation.

Sviluppi diplomatici e scenari futuri

Una decisione definitiva sull'accordo potrebbe essere annunciata già domenica 24 maggio. In quella data, il presidente Trump ha in programma un incontro con l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff, il genero Jared Kushner e il vicepresidente J.D.

Vance, il quale è rientrato a Washington con urgenza per partecipare a queste consultazioni cruciali. Anche altri funzionari statunitensi hanno annullato i propri impegni del fine settimana, presumibilmente in preparazione a eventuali sviluppi militari o diplomatici di vasta portata.

Sul fronte diplomatico, gli sforzi proseguono intensi. Il capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, ha concluso la sua visita a Teheran dopo una serie di colloqui con funzionari iraniani, evidenziando il ruolo attivo del Pakistan nel tentativo di mediazione. Contemporaneamente, il segretario di Stato Marco Rubio, impegnato in una visita in India, ha lasciato intendere che una decisione su come procedere con l'Iran potrebbe essere imminente, forse già nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

La situazione rimane estremamente fluida, con un'intensa attività diplomatica che coinvolge i principali attori regionali e internazionali, tutti in attesa di una risoluzione che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici.