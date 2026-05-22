La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso una ferma solidarietà a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in seguito a un commento giudicato "gravissimo" e "inaccettabile" pronunciato da una consigliera locale della Lega a Lecco. Le dichiarazioni della consigliera avevano evocato in modo esplicito la strage di Modena, un riferimento fatto in relazione a un comizio tenuto dalla segretaria del PD proprio nella città di Lecco. Meloni ha condannato senza mezzi termini queste parole, definendole "inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico", sottolineando la pericolosità di un linguaggio che travalica i confini del dibattito civile.

La ferma condanna e l'appello alla civiltà politica

La dichiarazione della presidente del Consiglio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la qualità del dibattito pubblico, ribadendo con forza la necessità di mantenere il confronto politico su toni di assoluta civiltà e rispetto reciproco. Meloni ha enfatizzato l'importanza di condannare qualsiasi riferimento, anche solo evocativo, alla violenza, considerandolo un elemento corrosivo per la democrazia. In questo quadro, la presidente ha riconosciuto e apprezzato la prontezza della Lega nell'intervenire: "La Lega ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità.

La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni". Questo plauso evidenzia l'importanza di una reazione immediata e decisa di fronte a espressioni che minano i principi del vivere civile.

I provvedimenti disciplinari della Lega

In linea con le dichiarazioni della presidente Meloni, i vertici lombardi della Lega hanno prontamente preso le distanze dalle affermazioni della consigliera di Lecco. Il partito ha comunicato la sospensione immediata dell'esponente da ogni incarico ricoperto, un segnale chiaro della volontà di non tollerare comportamenti o linguaggi che possano ledere l'immagine e i valori del movimento. La Lega ha inoltre fatto sapere di stare valutando l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari, a testimonianza della serietà con cui viene affrontata la questione.

Questa azione decisa ribadisce la posizione del partito, contraria a qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica o verbale, nel dibattito politico, e mira a garantire che episodi di tale gravità non trovino spazio all’interno delle proprie fila, preservando l'integrità del confronto democratico.

Il peso della memoria: la strage di Modena

Il riferimento alla strage di Modena, evocato nel commento della consigliera, rappresenta un punto focale della polemica. Questo evento storico è profondamente radicato nella memoria collettiva italiana, simboleggiando un periodo di violenza e sofferenza. L'uso di una tale evocazione in ambito politico è stato unanimemente giudicato di particolare gravità da tutte le istituzioni coinvolte.

La sua menzione, infatti, non solo travalica i limiti di un confronto sano e costruttivo, ma rischia di riaprire ferite storiche e di strumentalizzare tragedie passate per fini politici. Le reazioni unanimi sottolineano l'importanza cruciale di adottare un linguaggio rispettoso e consapevole, specialmente quando si toccano temi che richiamano eventi così dolorosi per la nazione, per favorire un dibattito pubblico che sia sempre costruttivo e mai divisivo.