Una nuova giornata cruciale per le elezioni amministrative si è aperta nel Napoletano. Dalle prime ore di oggi, l'8 giugno 2026, i seggi sono stati riaperti in sei Comuni della provincia di Napoli, dove i cittadini sono chiamati a esprimere il loro voto per il ballottaggio. Questa fase decisiva vedrà gli elettori di Frattamaggiore, Casalnuovo, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pompei e Sorrento recarsi alle urne fino alle ore 15, termine ultimo per scegliere il nuovo sindaco in ciascuno di questi importanti centri.

Il voto nei Comuni del Napoletano e la supervisione prefettizia

Le operazioni di voto si sono svolte con regolarità anche nella giornata precedente, un aspetto fondamentale per la trasparenza del processo elettorale. Tale regolarità è stata personalmente verificata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha effettuato una visita di monitoraggio in tutti e sei i Comuni interessati dal ballottaggio. La sua presenza ha sottolineato l'importanza attribuita al corretto svolgimento delle consultazioni. Questa tornata elettorale coinvolge alcune delle realtà demograficamente più significative della provincia partenopea. La scelta del primo cittadino in questi centri avviene al secondo turno poiché, nella precedente tornata elettorale, nessun candidato aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, rendendo necessario il ricorso al ballottaggio.

Dettagli sul ballottaggio e i centri più attenzionati

Il ballottaggio in corso riguarda esclusivamente i Comuni che superano i 15.000 abitanti, in conformità con la normativa vigente che disciplina le elezioni amministrative. Tra i sei centri al voto, Casalnuovo e Pompei si distinguono per essere particolarmente sotto i riflettori. La loro rilevanza è dovuta sia all'elevato numero di elettori coinvolti sia al peso politico che le rispettive amministrazioni rivestono nel contesto provinciale. Le consultazioni elettorali si stanno svolgendo seguendo scrupolosamente le regole stabilite dal Ministero dell’Interno, le quali prevedono l'elezione diretta del sindaco. Qualora un candidato non ottenga la maggioranza assoluta al primo turno, come accaduto in questi sei Comuni, si procede appunto al ballottaggio tra i due candidati più votati.

La costante attenzione delle autorità, evidenziata dalla visita del prefetto di Napoli ai seggi, ribadisce l'importanza cruciale di garantire la massima regolarità in ogni fase delle operazioni elettorali. Al termine della chiusura dei seggi, fissata per le ore 15, avranno inizio le operazioni di scrutinio. Sarà solo dopo il completamento di queste che i risultati definitivi saranno resi noti, delineando così i nuovi assetti amministrativi per i sei Comuni della provincia di Napoli.