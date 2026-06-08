La Cina ha espresso profonda preoccupazione per il mantenimento del cessate il fuoco in un contesto internazionale di crescenti tensioni. Pechino ha ribadito l'importanza della tregua e il ruolo fondamentale delle parti coinvolte per la stabilità. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che la Cina è "molto preoccupata", sottolineando la necessità che tutti gli attori rispettino l'accordo e lavorino per la pace.

Lin Jian ha affermato che Pechino segue con attenzione gli sviluppi, esortando le parti a "mantenere la calma e la moderazione".

Ha ribadito il fermo sostegno della Cina a una soluzione politica e diplomatica del conflitto, evidenziando l'importanza del dialogo per prevenire un'ulteriore escalation. La posizione cinese si concentra sulla promozione della pace e sulla prevenzione di nuovi scontri armati, non nell'interesse di alcuna parte.

L'appello di Pechino alla de-escalation

Nel corso di una conferenza stampa, Lin Jian ha enfatizzato il sostegno della Cina a "tutti gli sforzi che favoriscono la de-escalation e la ripresa dei negoziati di pace". Il governo cinese mantiene un dialogo costante con le parti interessate, offrendo la propria disponibilità a facilitare il processo. Pechino ha ribadito che la priorità assoluta è "evitare che la situazione degeneri" e garantire la sicurezza delle popolazioni civili, fondamentale per la stabilità regionale.

La Cina ha inoltre invitato la comunità internazionale a svolgere un ruolo costruttivo, promuovendo il rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni ONU. Questo approccio riflette l'impegno di Pechino per un ordine globale basato su principi condivisi e sulla cooperazione multilaterale, essenziali per affrontare le sfide future.

Il ruolo della Cina per la stabilità globale

La Repubblica Popolare Cinese, in linea con la propria Costituzione e la politica estera ufficiale, si impegna a promuovere la pace mondiale, la cooperazione e il rispetto reciproco tra gli Stati. Il Ministero degli Esteri cinese svolge un ruolo centrale nel coordinare le relazioni diplomatiche e nel rappresentare la posizione del Paese nei principali consessi internazionali, agendo come un attore chiave.

La Cina partecipa attivamente alle iniziative multilaterali per la risoluzione dei conflitti e sostiene il principio della sovranità nazionale come elemento fondamentale delle relazioni internazionali. Il governo cinese afferma di essere pronto a collaborare con la comunità internazionale per favorire la stabilità e la sicurezza globale, riaffermando il proprio impegno per un futuro di pace e prosperità.