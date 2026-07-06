Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, si posiziona al dodicesimo posto tra i governatori più apprezzati d’Italia secondo il Governance Poll 2026, realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, i cui risultati sono stati resi noti il 6 luglio. A De Pascale è attribuito un gradimento del 52%. De Pascale è stato eletto presidente della Regione nel 2024 con il centrosinistra, ottenendo in quell’occasione il 56,8% dei consensi. Il dato attuale evidenzia uno scostamento di 4,8 punti percentuali rispetto al risultato elettorale.

La classifica nazionale dei governatori regionali

La graduatoria generale del Governance Poll 2026 vede al primo posto Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento. Seguono Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%, e Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. Al quarto posto, con il 60%, si trovano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte). Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è sesto con il 57%, mentre Eugenio Giani, presidente della Toscana, è settimo con il 56,5%. All’ottavo posto, a pari merito, si collocano Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata), entrambi con il 56%; in decima posizione, ancora a pari merito, Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche) con il 55%.

Il Governance Poll 2026 e i dati sull’Emilia-Romagna

Il Governance Poll 2026, condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, valuta il gradimento dei presidenti di Regione a livello nazionale. Michele de Pascale, con il 52%, si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia, pur registrando un consenso inferiore rispetto al risultato delle elezioni regionali del 2024. Il sondaggio fornisce anche dati relativi ai sindaci dell’Emilia-Romagna: Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 60% di gradimento, conquista il settimo posto a livello nazionale. Seguono Alan Fabbri (Ferrara) ed Enzo Lattuca (Cesena), entrambi tredicesimi con il 58,5%. Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, si colloca al cinquantesimo posto con il 53%.

Il Governance Poll rappresenta un’indagine annuale che misura l’apprezzamento dei cittadini nei confronti dei principali amministratori locali, offrendo una panoramica aggiornata sul consenso dei presidenti di Regione e dei sindaci delle città capoluogo.