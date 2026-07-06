Il sindaco di Parma, Michele Guerra, eletto nel 2022 con il centrosinistra, si attesta al settimo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia e al primo in Emilia-Romagna. Il suo gradimento si attesta al 60% nel Governance Poll 2026. Questo dato segna un calo di 6,2 punti percentuali rispetto al 66,2% ottenuto alle elezioni comunali.

Il Governance Poll 2026 offre un quadro dettagliato anche per gli altri primi cittadini emiliano-romagnoli. Alan Fabbri, sindaco di Ferrara (centrodestra), si posiziona al tredicesimo posto con il 58,5% di gradimento, registrando un lieve aumento dello 0,6% rispetto al 57,9% delle elezioni comunali del 2024.

Condivide la medesima posizione Enzo Lattuca, primo cittadino di Cesena (centrosinistra), con il 58,5%, ma in calo di 6,7 punti dal 65,2% delle ultime elezioni.

Proseguendo nella graduatoria, Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, è diciannovesimo con il 56,5% di consenso, un dato inferiore del 7,3% rispetto al 63,8% delle elezioni del 2024. Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, è ventisettesimo con il 55,5%, mostrando una crescita del 4,2% rispetto al 51,3% delle elezioni comunali del 2021.

I sindaci dell'Emilia-Romagna nel Governance Poll 2026

La classifica regionale prosegue con Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, che occupa la quarantunesima posizione con il 54% di gradimento, segnando un calo del 4,2% rispetto al 58,2% delle elezioni del 2025.

Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, è al quarantaseiesimo posto con il 53,5%, un dato in diminuzione del 2,6% rispetto al 56,1% delle elezioni comunali del 2024.

Al cinquantesimo posto si trova Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, con il 53% di consenso, un risultato in crescita del 2,4% rispetto al 50,6% delle elezioni del 2024. Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, è al cinquantaquattresimo posto con il 52,5%, in calo di un punto rispetto al 53,5% delle elezioni comunali del 2022. Chiude la graduatoria regionale Matteo Lepore, sindaco di Bologna, sessantaquattresimo con il 51% di gradimento, un decremento del 10,9% rispetto al 61,9% delle elezioni del 2021.

Classifica nazionale dei sindaci e presidenti di Regione

A livello nazionale, il Governance Poll 2026 registra un evento storico: per la prima volta, la medaglia d'oro per il gradimento va a una donna, Sara Funaro, sindaca di Firenze, che conquista il primo posto con il 66% di consenso, in aumento del 5,4% rispetto al 60,6% delle elezioni comunali del 2024. Il secondo posto è di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%, mentre la medaglia di bronzo va a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%.

Per quanto riguarda i presidenti di Regione, Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, si conferma tra i più apprezzati a livello nazionale, posizionandosi al dodicesimo posto con il 52% di gradimento.

Il dato è inferiore di 4,8 punti rispetto al 56,8% ottenuto alle elezioni regionali del 2024. La classifica nazionale dei presidenti è guidata da Antonio Decaro (Puglia) con il 66%, seguito da Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).