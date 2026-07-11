Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha evidenziato una profonda sintonia tra Italia e Ungheria, in particolare sui temi cruciali dell'integrazione economica e della gestione dei flussi migratori. Le dichiarazioni sono giunte a Trieste, durante un incontro con il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó. L'appuntamento ha rappresentato un'occasione significativa per i due ministri di ribadire l'importanza strategica della collaborazione bilaterale su questioni di reciproco interesse, considerate fondamentali per la stabilità e prosperità del continente europeo.

Il vertice di Trieste: focus su economia e migrazione

Nel corso del proficuo vertice, il ministro Tajani ha ribadito con fermezza la "grande sintonia" esistente con l'Ungheria, specialmente in merito all'integrazione economica e alle politiche relative all'immigrazione. Ha inoltre sottolineato come una solida cooperazione tra Italia e Ungheria sia indispensabile per affrontare efficacemente le sfide che entrambi i Paesi e l'intera Europa si trovano ad affrontare. Tra queste, spiccano lo sviluppo economico sostenibile e l'implementazione di strategie condivise per la gestione dei flussi migratori. L'incontro si è svolto a margine di un significativo evento istituzionale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambi i governi, a testimonianza dell'impegno reciproco.

L'Ungheria: un partner strategico per l'Italia

Il ministro Tajani ha enfatizzato la visione dell'Italia, che considera l'Ungheria un partner strategico fondamentale all'interno del contesto europeo, specialmente per quanto riguarda le politiche economiche e migratorie. Il titolare della Farnesina ha riaffermato l'urgenza di adottare un approccio comune e coordinato a livello dell'Unione Europea per affrontare la complessità dei flussi migratori e per promuovere attivamente l'integrazione economica tra gli Stati membri. In questa prospettiva, la collaborazione con l'Ungheria è stata presentata come un esempio positivo e un modello virtuoso di come le nazioni europee possano unire le forze su questioni di portata continentale, beneficiando l'intera comunità.

Il vertice tra i due ministri ha dunque consolidato la reciproca volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali, ponendo particolare attenzione alle nuove opportunità di crescita economica e all'elaborazione di strategie comuni per la gestione dei fenomeni migratori. In chiusura, il ministro Tajani ha ribadito con convinzione che "l'amicizia tra Italia e Ungheria è solida e si basa su valori condivisi", un messaggio che sottolinea la profondità e stabilità del legame tra i due Paesi nel panorama europeo.