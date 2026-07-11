Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, è stato ufficialmente nominato nuova Guida Suprema dell'Iran. L'annuncio di questa significativa successione è giunto in seguito alla recente scomparsa di Ali Khamenei, figura di primissimo piano e leader spirituale della Repubblica islamica iraniana per decenni. Nel suo primo discorso pubblico da quando ha assunto l'incarico, Mojtaba Khamenei ha pronunciato parole di forte impatto, dichiarando inequivocabilmente che "la vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta". Questa affermazione sottolinea la ferma intenzione del nuovo leader spirituale di perseguire attivamente la giustizia per la perdita del padre, la cui influenza è stata centrale nella storia recente del paese.

Il messaggio di Mojtaba Khamenei e la continuità

Durante la sua allocuzione inaugurale, Mojtaba Khamenei ha ribadito con determinazione il suo impegno a portare avanti l'eredità spirituale e politica del padre. La frase "la vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta" è risuonata come un monito e un richiamo all'azione. Oltre a ciò, il nuovo leader ha energicamente esortato sia la popolazione sia le istituzioni iraniane a mantenere un fronte unito e una ferma risoluzione in quello che è stato definito un momento cruciale per la nazione. La nomina di Mojtaba Khamenei non rappresenta solo un cambio al vertice, ma segna anche un significativo passaggio nella leadership della Repubblica islamica, garantendo la continuità della famiglia Khamenei alla guida religiosa e politica dell'Iran.

La Guida Suprema: pilastro dell'Iran

La figura della Guida Suprema nella Repubblica islamica dell'Iran incarna la massima autorità sia in ambito politico sia religioso del paese. Questa posizione, istituita con la Costituzione iraniana del 1979, conferisce al suo detentore poteri estremamente ampi e influenti. Tra le sue prerogative principali vi sono il comando supremo delle forze armate, la supervisione diretta sulla magistratura e la facoltà di nominare i vertici delle più importanti istituzioni nazionali. La scelta della Guida Suprema è affidata all'Assemblea degli Esperti, un organo collegiale composto da religiosi di alto rango, i cui membri vengono eletti direttamente dai cittadini iraniani attraverso un processo democratico.

L'istituzione della Guida Suprema ha rivestito e continua a rivestire un ruolo di importanza capitale nella storia contemporanea dell'Iran, fungendo da garante della direzione spirituale e politica della Repubblica islamica. Il recente passaggio di testimone da Ali Khamenei a Mojtaba Khamenei costituisce, pertanto, un evento di particolare rilievo, destinato a influenzare la continuità e la stabilità delle istituzioni iraniane in un periodo di grandi sfide regionali e internazionali.