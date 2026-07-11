L'Iran avrebbe ammesso che l'attacco alle navi mercantili nello Stretto di Hormuz, evento che ha provocato una decisa reazione da parte degli Stati Uniti, sarebbe stato orchestrato da un "gruppo di estremisti fuori controllo". Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, questa ammissione sarebbe avvenuta in privato, durante colloqui con i consiglieri dell'allora presidente Trump. L'obiettivo di tale gruppo sarebbe stato quello di minare i delicati negoziati di pace e la tregua in corso tra le parti. I funzionari americani hanno specificato che, in quell'occasione, i rappresentanti iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative con una dichiarazione esplicita: "Abbiamo sbagliato.

Abbiamo commesso un errore. Continuiamo a parlare", riconoscendo così la responsabilità indiretta nell'escalation delle tensioni.

Le ammissioni iraniane e la visione dell'amministrazione USA

La "confessione" iraniana, avvenuta in un contesto riservato, è stata accolta con cautela. Un funzionario americano ha avvertito che, se tale posizione non dovesse essere confermata ufficialmente da Teheran, la situazione potrebbe degenerare rapidamente. Un altro ha descritto l'attuale scenario come una "fase di attesa e osservazione", sottolineando l'incertezza del momento. L'Iran avrebbe tentato di giustificare gli attacchi attribuendoli a un'entità deviata interna al proprio sistema, la cui intenzione era quella di sabotare l'accordo.

Tuttavia, l'amministrazione Trump ha formulato una diversa interpretazione degli eventi. Gli Stati Uniti ritengono che le navi siano state prese di mira non per un sabotaggio interno, ma perché l'Iran sarebbe stato colto di sorpresa. La rotta meridionale dello Stretto di Hormuz, lungo la costa dell'Oman, sarebbe dovuta rimanere aperta in base a un memorandum precedentemente stabilito. La rapidità e l'ingente volume del traffico di petrolio e gas transitato lungo questa rotta avrebbero spinto l'Iran a fare marcia indietro, dopo aver inizialmente tentato di ostacolarne il flusso.

Stretto di Hormuz: epicentro di tensioni e strategia globale

Lo Stretto di Hormuz si conferma un corridoio marittimo di vitale importanza strategica per il trasporto globale di petrolio e gas.

Questa regione è stata, e continua a essere, un epicentro di tensioni e attacchi, minacciando la stabilità e la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. I recenti assalti a navi commerciali hanno innescato una risposta militare decisa da parte degli Stati Uniti, che hanno condotto raid mirati contro obiettivi iraniani. Tali operazioni hanno colpito sistemi di difesa aerea, siti di sorveglianza costiera e postazioni di lancio per missili anti-nave e droni. Queste azioni militari si sono inserite in un contesto di negoziati estremamente fragili e di sforzi diplomatici volti a ripristinare e garantire la piena navigabilità in questo tratto cruciale dello stretto, essenziale per l'economia energetica mondiale.