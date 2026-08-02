Il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha ribadito con fermezza il costante impegno del Governo di centrodestra a sostegno dei piccoli Comuni e delle comunità residenti nelle aree interne della Sardegna. Questa vicinanza, ha spiegato Pittalis, si traduce in azioni concrete, come il recente finanziamento di interventi specifici previsti dal Fondo investimenti stradali. Nello specifico, sono stati ammessi a finanziamento ben 18 interventi, per un importo complessivo che si aggira intorno ai 3 milioni di euro, interamente destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità comunale sull'isola.

Pittalis ha enfatizzato l'importanza cruciale di queste risorse, definendole preziose per le amministrazioni locali. Esse permetteranno di dare finalmente corso a opere attese da molti anni, con il duplice obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza dei cittadini e di elevare la qualità delle infrastrutture esistenti. Il segretario regionale ha inoltre chiarito la posizione di Forza Italia, affermando che "Per Forza Italia la difesa dei piccoli Comuni non è uno slogan, ma una precisa scelta politica e un impegno costante."

Le aree interne della Sardegna, ha proseguito Pittalis, non sono solo territori, ma rappresentano una parte essenziale dell'identità profonda dell'isola. Per questo motivo, meritano investimenti mirati e capaci di contrastare efficacemente il fenomeno dello spopolamento, di sostenere le attività economiche locali e di garantire servizi e collegamenti adeguati a tutti i residenti.

Una strada sicura, ha sottolineato, non deve essere considerata semplicemente un'infrastruttura fisica; essa è, infatti, sinonimo di maggiore sicurezza per chi la percorre, di migliore accessibilità, di nuove opportunità di sviluppo territoriale e, in ultima analisi, di una superiore qualità della vita per le comunità coinvolte.

Impegno governativo e sviluppo dei territori sardi

Il provvedimento di finanziamento, secondo l'analisi del segretario regionale, costituisce una chiara conferma della sensibilità e dell'attenzione del Governo di centrodestra verso quei territori che, in troppe occasioni nel passato, sono stati purtroppo dimenticati o trascurati. L'obiettivo dichiarato di questa visione politica è la costruzione di un'Italia che non lasci indietro nessuno, un Paese che investa con decisione anche nei centri più piccoli, riconoscendone il valore strategico fondamentale per la coesione sociale, per la tutela e la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo armonico delle comunità locali.

Questo impegno si inserisce in un contesto più ampio di supporto e valorizzazione dei Comuni sardi. Già nel corso del 2026, la Regione Sardegna ha approvato un fondo complementare di notevole entità, pari a 100 milioni di euro, specificamente destinato ai Comuni. L'intento di tale iniziativa è quello di sostenere ulteriormente lo sviluppo locale e di migliorare la fruizione dei servizi essenziali per i cittadini. Questi strumenti finanziari congiunti mirano a rafforzare in maniera significativa le comunità più piccole dell'isola, che sono considerate un patrimonio straordinario di storia, cultura e identità autentica.

In conclusione, Pittalis ha riaffermato l'intenzione di Forza Italia di proseguire il proprio lavoro instancabile, sia sul fronte regionale in Sardegna che a livello nazionale a Roma, affinché i piccoli Comuni possano contare su strumenti e risorse sempre più adeguati alle loro esigenze. La crescita complessiva dell'Isola, ha chiosato il segretario, è indissolubilmente legata alla capacità di rafforzare e valorizzare le sue comunità minori, vero motore di progresso e identità.