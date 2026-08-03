Il decreto Pnrr ha subito una modifica significativa, con l'eliminazione del riferimento al lotto unico per la gara Intercity. Questa decisione è stata presa a seguito di intense e prolungate interlocuzioni tra le autorità italiane e i rappresentanti dell'Unione Europea, che hanno condotto all'esclusione di tale specifica modalità di assegnazione dal testo definitivo del provvedimento.

La Modifica al Decreto e le Sue Ragioni

Il riferimento al lotto unico, inizialmente previsto per l'affidamento dei servizi Intercity, non figura più nel decreto Pnrr.

La sua rimozione è avvenuta dopo che la Commissione europea ha espresso puntuali osservazioni durante i confronti con il governo italiano. Queste discussioni hanno condotto a una revisione approfondita del testo, mirata a garantire la piena conformità alle stringenti normative europee in materia di concorrenza e appalti pubblici, elementi cardine per il buon funzionamento del mercato unico.

Contesto Normativo e Obiettivi del Pnrr

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si configura come lo strumento primario attraverso cui l'Italia intende impiegare i cospicui fondi europei destinati alla ripresa economica e alla resilienza del Paese. Il decreto Pnrr disciplina, infatti, una vasta gamma di interventi e riforme strutturali, inclusi i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi ferroviari.

La modifica relativa alla gara Intercity si inserisce pienamente in questo ampio quadro normativo, con l'obiettivo strategico di assicurare trasparenza e apertura del mercato, in stretta linea con le direttive e le aspettative dell'Unione Europea.

L'eliminazione del lotto unico rappresenta, dunque, una scelta strategica volta a promuovere una maggiore partecipazione e una più ampia concorrenza nel settore ferroviario, essenziale per l'efficienza dei trasporti. Tale misura risponde in modo proattivo alle richieste provenienti da Bruxelles e contribuisce attivamente al processo di modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto delineati dal Pnrr, con l'intento di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e innovativi.