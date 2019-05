Stasera la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo per affrontare il Torino allenato da Walter Mazzarri. Il derby della Mole è valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano al match odierno dopo aver pareggiato a San Siro 1-1 contro l'Inter di Spalletti. I granata invece sono reduci dalla splendida vittoria casalinga ottenuta contro il Milan, match vinto 2-0 grazie ai gol di Belotti e Berenguer. Le quote dei principali bookmakers vedono i campioni d'Italia favoriti alla vittoria, ma il Toro è squadra ostica e proverà a giocare partita pari anche in trasferta all'Allianz Stadium.

Juventus-Torino: pronostico e probabile formazione

Juventus-Torino: quote e pronostici

Il noto sito di scommesse sportive Planetwin365 ha reso note agli scommettitori le quote del derby della Mole. La vittoria della Juventus è offerta a 1,68. Il pareggio viene quotato 3,40. Il successo esterno del Torino paga invece 3,40 volte la posta giocata.

Il GG è offerto a 1,85, così come il NO GOL. Il risultato di 2-0 è quotato 8,12, il pareggio per 1-1 è offerto a quota 7,73, mentre il risultato di 0-1 è quotato 15,02.

Le probabili formazioni delle due squadre

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri oggi dovrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il 4-3-3. In porta giocherà titolare Szczesny. Al centro della difesa ci saranno i due veterani Bonucci e Chiellini, che faranno coppia con i due terzini Cancelo e Spinazzola. A centrocampo dovrebbero agire Pjanic, Emre Can e Matuidi. L'attacco bianconero dovrebbe essere composto da Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

Paulo Dybala per l'ennesima volta partirà dalla panchina.

Il tecnico granata Walter Mazzarri con ogni probabilità si affiderà al modulo 3-4-1-2. In porta ci sarà come al solito Sirigu. La difesa a tre sarà composta da De Silvestri, Izzo e Nkoulou. A centrocampo dovrebbero agire Aina, Meité, Rincon e Ansaldi. Berenguer e Baselli giocheranno alle spalle dell'unica punta Belotti.

Probabile formazione, Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Probabile formazione, Torino (3-4-2-1): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Izzo; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Il derby della Mole verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di guardare la partita anche in streaming sull'app SkyGo. La gara di campionato Juve-Toro è pronta ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.