Nell’anticipo di oggi venerdì 3 maggio 2019, la Juventus di Massimiliano Allegri sfida il Torino di Walter Mazzarri. I padroni di casa hanno vinto con largo anticipo lo scudetto, mentre i granata si trovano in piena corsa per un posto in Champions League. Motivazioni differenti, ma la Juve non sembra avere intenzione di regalare punti al Torino, che per conquistare i tre punti dovrà vedersela con la grinta di Cristiano Ronaldo e compagni.

Pronostici e quote: Juventus-Torino, favoriti i padroni di casa

PlanetWin365 per la gara di questa sera da come favorita al successo la Juventus: la vittoria bianconera (1) paga 1,68 volte la posta giocata.

Juventus-Torino, pronostici e probabili formazioni: bianconeri favoriti, Ronaldo titolare

Il segno X, dunque il pareggio, è quotato 3,40, mentre la vittoria degli ospiti (2) è data a 5,24. Anche le altre quote offerte dall’agenzia di scommesse sopracitata potrebbero garantire diverse soddisfazioni agli scommettitori. Ad esempio, è ben pagato l’Over 2,5 (1,95), una delle opzioni più convenienti da giocare, almeno stando ai precedenti delle due formazioni. Medesimo discorso per la soluzione GG, pagata 1,85 volte la posta giocata. Tra i risultati esatti, si segnalano: l’1-0 (3,59), il 3-1 (15,67) e il 2-2 (13,92).

Pubblicità

Le quote degli altri bookmakers sono molto simili a quelle offerte da PlanetWin365.

Probabili formazioni Juve-Torino: spazio a Spinazzola

Per quanto concerne le probabili formazioni, in casa Juve, Caceres dovrebbe recuperare e accomodarsi in panchina. Anche Rugani e Alex Sandro non saranno della partita: i due sono fermi ai box. Spazio dunque a Spinazzola, che quasi certamente dovrebbe partire dal primo minuto. Nel Toro rientrano dalla squalifica Zaza e Baselli, ma l’ex Juve non dovrebbe partire dal 1’.

Assente lo squalificato Moretti, che dovrebbe essere sostituito da De Silvestri o il alternativa da Bremer.

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Bernardeschi, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, De Silvestri; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Juventus-Torino: dove vederla in streaming e in televisione oggi 3 maggio 2019

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky: su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251.

Pubblicità

Per gli abbonati alla pay tv, come al solito, sarà possibile seguire Juventus-Torino anche in streaming accedendo da computer o smartphone al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky, che potranno in questo modo vedere l’evento di questa sera in mobilità. Possibile utilizzare anche NOW TV, che consente di acquistare il pacchetto giornaliero (o uno di quelli in catalogo) per poter seguire sulle smart tv o online il derby della Mole relativo alla stagione 2018/2019.