Interventi di riqualificazione in vista per la SP 29 Olevano - Battipaglia. Il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, giovedì scorso, ha infatti reso noto che l'ente ha stanziato circa quattro milioni di euro di fondi (erogati dalla regione Campania) per lavori di manutenzione straordinaria di più strade provinciali.

Tra gli interventi programmati, anche la SP 29 Olevano-Battipaglia, che da anni richiedeva una riqualificazione.

Il piano di manutenzione della provincia

I fondi complessivi stanziati per interventi di manutenzione straordinaria stradale ammontano esattamente a 3.552.814,80 euro.

L'importo finanziato attua la delibera Cipe 54 del 2016 e il decreto della giunta regionale della Campania 104 del 2018 finalizzate a lavori di manutenzione di strade di interesse regionale.

Gli interventi riguarderanno messa in sicurezza, ripristino e ricostruzione di opere di sostegno e riguarderanno numerose tratte di strade ricadenti nei comuni di Castel San Lorenzo, Felitto, l'area dell'Agro - Nocerino - Sarnese, Palinuro, nel comune di Centola, Sant'Egidio del Monte Albino, Battipaglia, Olevano sul Tusciano, Montecorvino Rovella. Acerno, Montecorvino Rovella Capaccio, Albanella e Roccadaspide.

La soddisfazione del gruppo Olevano Viva

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Olevano sul Tusciano si ritiene molto soddisfatto della notizia, anche perché sarebbe frutto di un confronto, avvenuto nei mesi scorsi con il presidente Strianese, incentrato proprio su questa problematica.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare Olevano Viva Michele Ciliberti, Giusy Fierro e Giusy Pastorino hanno più volte scritto all'ente provinciale, sottolineando la pericolosità della situazione delle strade ricadenti nel comune di Olevano sul Tusciano.

Secondo Michele Ciliberti, capogruppo di Olevano Viva, il presidente della provincia si è dimostrato in grado di mantenere le promesse e la parola data.

Nel caso specifico, di reperire risorse per la strada provinciale 29. Sempre Ciliberti sottolinea che dai tempi della presidenza di Alfonso Andria (esponente del Partito Democratico come l'attuale presidente) non si rilevava una tale attenzione per la strada che sarà oggetto di manutenzione. Allo stesso tempo l'auspicio di Ciliberti è che ora si possa provvedere anche alla realizzazione dell'illuminazione del tratto ancora sprovvisto di lampioni, con l'obiettivo di renderlo più sicuro per gli utenti.

Il nodo della stato di strade e infrastrutture in Italia

Lo stato di strade, ponti e viadotti necessita, in tutta Italia, di grande attenzione da parte della Politica e di tutti gli attori che si occupano del monitoraggio e della realizzazione di lavori di messa in sicurezza di tali infrastrutture.

Tragedie come quella del ponte Morandi a Genova e altri crolli e cedimenti che si sono verificati di recente in altre zone del Paese, stanno a dimostrare che non è più rinviabile una maggiore trasparenza sul monitoraggio, uno screening strutturale di tutte le infrastrutture stradali in Italia e l'ascolto degli amministratori locali e degli automobilisti in grado di fornire tempestivamente informazioni sulle criticità.