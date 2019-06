Nel Regno Unito è davvero mistero fitto intorno ad una rara malattia che sta colpendo molte persone, e che sarebbe potenzialmente letale. Si tratta infatti di un'infezione che è stata ribattezzata "iGAS", ovvero "infezione da streptococco invasiva A", e che pare si stia diffondendo nella contea dell'Essex. Al momento sarebbero 32 i casi accertati, 12 dei quali purtroppo si sono rivelati molto seri e hanno provocato il decesso dei pazienti. L'epidemia sarebbe cominciata in una cittadina che si chiama Braintree, e da qui si sarebbe diffusa nelle zone di Chelmsford e Maldon.

Pubblicità

Pubblicità

Monitoraggio continuo

La situazione sarebbe abbastanza seria, e per questo il servizio sanitario britannico sta tenendo sotto costante controllo la situazione, effettuando dei monitoraggi continui. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica italiana online Fan Page, che cita fonti locali, i batteri che causano questa infezione si trovano nella gola e nella pelle, e le persone che portano i batteri non si accorgono praticamente di nulla. Poi, una volta che il soggetto positivo viene a contatto con qualcuno, immediatamente i batteri si sprigionano, colpendo l'altra persona.

Pubblicità

Non si tratta di una malattia che viene trasmessa soltanto a livello aereo: infatti, per esserne contagiati, basta anche solo il contatto con la pelle della persona infetta, oppure uno starnuto o un bacio. Il male diviene potenzialmente mortale quando i batteri penetrano in parti del corpo in cui di norma tali organismi non si trovano, come ad esempio il sangue. Il batterio però può intaccare anche altri organi, come ad esempio i polmoni o i muscoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Salute

Per prevenire il diffondersi della malattia le autorità sanitarie dell'Essex, in collaborazione con la Public Health England, hanno messo in piedi una vera e propria task force per tenere sotto controllo la diffusione.

I pazienti più colpiti avevano malattie croniche

Secondo quanto riferisce il quotidiano online Today, la malattia colpisce soprattutto soggetti deboli, come ad esempio gli anziani. Molte vittime avevano infatti un'età avanzata ed erano portatori di malattie croniche.

Rachel Hearn, direttrice dell'assistenza infermieristica del Mid Essex, ha dichiarato che per la stragrande maggioranza della popolazione è quasi impossibile contrarre questa malattia da streptococco invasivo, che è davvero molto rara. Il male viene solitamente curato con degli antibiotici, e se si interviene in tempo la cura diviene molto efficace. Sicuramente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione sanitaria in questa regione dell'Inghilterra.