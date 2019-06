Normalmente si tende a parlare di evoluzione umana quando si deve evidenziare lo sviluppo cerebrale e anatomico dell'uomo a partire dall'Austrolopitecus fino all'Homo sapiens. Ma con lo sviluppo eccessivo della tecnologia si comincia a parlare di involuzione umana, che porterà gli esseri umani a diventare gobbi e con il pollice storto a causa del continuo utilizzo degli smartphone. Questa teoria dell'involuzione umana si basa su una recente ricerca portata a termine da una società delle telecomunicazioni, la TollFreeForwarding, che ha cominciato a ipotizzare l'uomo del futuro curvo di schiena, con un cervello piccolo e dotato di doppia palpebra, a causa della dipendenza da dispositivi elettronici.

Il ciclo dell'evoluzione umana

Da quando gli esseri umani hanno cominciato a sviluppare le proprie abilità per difendersi dai pericoli dell'ambiente esterno (Homo Habilis), e a camminare in posizione eretta (Homo Erectus), si è assistito ad una progressiva crescita delle capacità e dell'anatomia umana proprio grazie alle necessità di sopravvivenza negli ambienti ostili. Di conseguenza anche la parte cerebrale ha subito un progressivo sviluppo, determinando le dimensioni dell'attuale cervello a partire dall'Homo Sapiens.

Ma secondo alcuni ricercatori e secondo gli esperti della società di telecomunicazioni, il cerchio dell'evoluzione è destinato a tornare al punto di partenza. La TollFreeForwarding ha infatti descritto un uomo del futuro più simile all'uomo di Neanderthal che all'Homo sapiens, dotato di schiena curva e pollice quasi non più opponibile.

La dipendenza da smartphone sarà la causa dell'involuzione umana

Secondo gli esperti, la dipendenza dai dispositivi elettronici quali smartphone e pc, può influire sullo sviluppo della struttura corporea umana, che in questo modo potrebbe subire una progressiva perdita della schiena eretta e della tonicità muscolare.

L'esperto di salute e benessere che ha contribuito allo studio, Caleb Backe, ha fatto notare come tenere sempre lo schermo fisso sullo schermo potrebbe portare alla deformazione del collo e della spina dorsale, facendo risentire anche lo stesso equilibrio a causa dello sforzo extra dei muscoli per tenere la testa. Come ha fatto notare la società di telecomunicazioni TollFreeForwarding, i dispositivi elettronici possono essere un valido sostegno per le attività quotidiane, ma un abuso per anni potrebbe causare una decrescita della struttura scheletrica umana e di conseguenza un'involuzione non solo dal punto di vista fisico, ma anche cerebrale a causa della totale dipendenza dalle facilitazioni offerte dalla tecnologia.