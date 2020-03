Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nel nostro Paese. La quarantena imposta dai decreti del Governo è in vigore da ormai una decina di giorni ma numerose positività continuano ad essere registrate in tutta Italia. Proseguono dunque gli appelli di politici, amministratori locali, medici, esperti e personaggi famosi atti a rispettare le regole e a restare a casa. La situazione resta molto pesante al Nord, mentre il Centro-Sud registra un lieve innalzamento dei casi.

Secondo il recente bollettino, il totale dei positivi in Italia è salito a 35.713, mentre sono 2.978 i morti e 4.025 i guariti.

Coronavirus, aggiornamento del 18 marzo

Cattive notizie anche dal Bollettino rilasciato oggi, lunedì 18 Marzo, dal responsabile della Protezione Civile Borrelli: il numero aggregato di casi positivi in Italia è pari a 35.713 con un incremento di 4.207 rispetto a ieri; 2.978 sono i deceduti ( +475 rispetto a ieri) e 4.025 le guarigioni (+1.089 comparate alla precedente rilevazione).

In Lombardia si sono contati 1.493 positivi in più rispetto a ieri, per un dato aggregato di 17.713; in Emilia Romagna i malati totali sono 4.525, pari a 594 in più rispetto alla giornata di ieri; in Veneto i casi registrati hanno raggiunto quota 3.214 pari a 510 in più rispetto al conteggio di ieri; in Piemonte ci sono 444 ulteriori casi, che portano il conteggio totale a 2.341; nelle Marche, sempre in difficoltà, si registrano 1.568 positivi e un totale odierno pari a 197; i casi registrati in Campania sono invece 460, senza aumento di unità rispetto all’ultimo bollettino; la Toscana fa segnare 277 nuovi casi di Covid-19 portando così il totale nella ragione a 1.330; la Sicilia raggiunge un totale di positivi al Covid-19 di 282 persone, ossia più 45 da ieri; nel Lazio i 117 nuovi positivi confermati portano ad un numero aggiornato di 724; i positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono pari a 462, cioè 68 casi nelle ultime 24 ore; in Abruzzo si contano 34 nuovi malati, che portano ad un numero totale di 263 l’incidenza del Covid-19 nella regione.

La Puglia con 43 nuovi positivi nella giornata odierna sale a 383 e si conferma in difficoltà; in Umbria i casi totali sono 247, quindi 50 in più rispetto alla scorsa rilevazione; un aumento di 85 contagiati lo registra anche la provincia autonoma di Bolzano, che così totalizza 376 malati; in Calabria si raggiungono i 129 casi totali, con un balzo di 15 contagiati rispetto all’ultimo bollettino; la Sardegna, che inizialmente sembrava risparmiata, conta ora 17 nuovi positivi e un totale di 134; in Val D’Aosta si registrano 29 positivi aggiuntivi per un totale di 165; Trento conta ora 455 positivi, con un incremento di 70 infezioni nelle ultime 24 ore; i positivi totali in Molise aumentano a 28 sommando i nuovi casi odierni; infine la Basilicata con 7 contagiati ed un totale di 27 si conferma la regione meno colpita.

La situazione in Europa e nel mondo

I casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 200.000: ormai la pandemia si è diffusa ben oltre i confini cinesi. In Asia, oltre alla Cina e all’Iran in seria difficoltà, inizia ad essere seriamente colpita la Malesia. La Corea del Sud, ormai ferma a circa 100 contagi giornalieri, è uscita dal triste podio dei paesi maggiormente colpiti grazie anche alla tecnologia e alle iniziative di contenimento.

In America, gli USA hanno dichiarato stato di emergenza e tra ieri ed oggi sono stati registrati circa 2000 casi. Sfortunatamente la parte del leone continua a farla l’Europa: oltre all’Italia, critica anche la situazione di Spagna e altri Paesi. In Spagna (circa 14.000 casi totali) oggi sono stati registrati più di 2000 contagi. Critica, anche in relazione del numero di abitanti, la situazione in Svizzera, Islanda, Norvegia e Lussemburgo. Tra le altre, anche la Germania ha superato 10.000 positivi totali.