I casi di Coronavirus aumentano nuovamente nel nostro Paese. Anche se i provvedimenti contro il Covid-19 continuano ad essere rigorosi, i contagi salgono in modo esponenziale. Da oggi in molte città italiane alcuni parchi verranno chiusi e inoltre da stasera il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture sospenderà i treni notturni, per contenere così l’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia.

Il totale dei casi registrato ad oggi è di 21.157, con 1.441 morti.

Coronavirus: aggiornamento del bollettino al 14/03

In data odierna, sabato 14/03, In Lombardia i positivi al Covid-19 aumentano a 11.865, ossia 1.865 unità in più rispetto al 13/03; in Emilia- Romagna, il numero di persone contagiate arriva a 2.644, facendo registrare tra ieri e oggi un aumento di 381 contagiati; pure nel Veneto si registra un incremento di positivi al Coronavirus pari a 1.937 ossia 341 nuovi positivi in una giornata; anche in Piemonte si contano nuovi casi: ad oggi siamo a 873, rispetto agli 840 contagiati di ieri; le Marche raggiungono quota 899 positivi, registrando così 174 nuovi casi da ieri; anche in Campania sono registrati nuovi contagi, raggiungendo il numero di 272, rispetto ai 220 di ieri; la Toscana raggiunge oggi quota 630 malati di Covid-19 così, per un totale di 160 nuovi casi nelle ultime 24 ore; in Sicilia il numero di malati raggiunge quota 156, quindi 26 nuovi casi registrati dalla giornata di ieri; il Lazio totalizza ad oggi 357 casi, 86 positivi in più di ieri; il Friuli Venezia Giulia conta in data odierna 44 nuovi positivi, arrivando così a un totale di 301 persone con Covid-19; l’Abruzzo conta 23 nuovi positivi, per un nuovo totale di 112; la Puglia, con altre 37 persone risultate positive al Coronavirus, totalizza dunque 166 rispetto ai 129 di ieri; l’Umbria invece raggiunge il numero totale di 107, ossia 31 in più rispetto alla giornata di ieri; Bolzano invece raggiunge attualmente 173, 48 in più nelle ultime ore; la Calabria fa registrare 60 nuovi casi positivi al Covid-19, cioè 22 nuove persone colpite rispetto a ieri; la Sardegna nella giornata di oggi ha registrato 4 nuovi positivi, toccando così una quota totale di 47; la Valle D’Aosta ad oggi registra 42 casi,14 nella sola ultima giornata; Trento, che ieri registrava 163 malati risultati positivi al virus, oggi ne conta 43 in più, raggiungendo una quota totale di 206; Molise e Basilicata chiudono rispettivamente a 17 e 10 positivi.

Aumentano le vittime del coronavirus

Oggi il nostro Paese registra un totale di 1.441 vittime per Coronavirus: ricordiamo che la maggior parte di queste persone sono decedute con il virus, ma a causa di altre patologie, alcune delle quali respiratorie.

Di poche ora fa la notizia che Cesare Betti, direttore di Confidustria di Piacenza, è morto a 76 anni. Il manager avrebbe contratto il Coronavirus ed era ricoverato all’ospedale di Piacenza.

Altro morto riportato dalle cronache a Bergamo: si tratta di un operatore del 118 in servizio alla Soreu. L’uomo di 45 anni sarebbe deceduto questa mattina dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi. Prima vittima anche a New York: si tratta di una donna di 82 anni, la quale soffriva già anche di altre patologie respiratorie. La donna sarebbe morta dopo essere peggiorata a causa del Covid-19.