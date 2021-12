Il Gruppo DentalCoop nasce nel 2004 per soddisfare i bisogni dei pazienti che cercavano medici specializzati in trattamenti odontoiatrici nella più ampia accezione del termine. Il Gruppo DentalCoop è diffuso in tutta Italia con venticinque cliniche specializzate e oltre 650 medici e, come viene sottolineato sul sito aziendale, questi professionisti hanno sempre cercato di fare da punto di riferimento per i pazienti per ogni problema che potesse coinvolgere lo stato di salute dei denti, le malattie orali più comuni, la chirurgia, protesi come capsule dentali, ortodonzia con apparecchi e moltissimi altri servizi e prestazioni.

La catena vanta oltre 500mila pazienti che si sono affidati a DentalCoop, dal 2017 è entrato a far parte del Gruppo internazionale Curaeos, avviando progetti di sviluppo, formazione tecnica e condivisione del know-how a livello europeo.

DentalCoop è una scelta di risparmio e di eccellenza: i servizi proposti

Il gruppo DentalCoop è un network di strutture e cliniche odontoiatriche che hanno come obiettivo fornire un servizio eccellente a prezzo contenuto rispetto a un piccolo studio dentistico. Grazie proprio alla forza della cooperazione tra le diverse strutture, DentalCoop si pone come centro studi diffuso sulle varie casistiche e problematiche ma anche come uno studio con un discreto potere d'acquisto sul mercato, così da poter abbattere i costi dei vari materiali fondamentali per un trattamento odontoiatrico di successo.

DentalCoop cerca di coprire a tutto tondo ogni casistica che un paziente potrebbe affrontare in bocca, la lista dei servizi offerta è davvero lunga e corposa. Si va dalla semplice detartrasi alla chirurgia e parodontologia, all'installazione di capsule dentali agli apparecchi per piccoli e adulti. È possibile prendere nota di tutti i servizi offerti sul sito di DentalCoop facilmente raggiungibile su internet, sotto la pagina "I nostri servizi", ed è possibile prenotarsi per un check up completo alla bocca attraverso un form presente sul sito, o attraverso l'applicazione scaricabile dagli store degli smartphone.

Per una richiesta scritta più lunga e corposa o qualsiasi informazione generica è attiva anche un'email alla casella info@dentalcoop.it.

Le sedi DentalCoop sono diffuse in tutta Italia

La presenza di DentalCoop in Italia è capillare ed è possibile trovare la sede più vicina alla propria residenza attraverso la mappa presente sul sito internet.

In Emilia Romagna ci sono sedi a Bologna, Carpi, Cesena, Modena. Ravenna, Reggio Emilia e Rimini; in Friuli Venezia Giulia a Fontanafredda e Spilimbergo; in Lombardia a Mantova e Cremona; in Sardegna a Cagliari; in Toscana a Firenze; in Trentino Alto Adige a Brunico; in Umbria a Perugia; il Veneto è la regione con più presenze: a Castelfranco Veneto, Mirano, Mogliano, Montebelluna, San Donà di Piave, Schio, Sedico, Spresiano, Treviso e Venezia.