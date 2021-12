L'igiene dentale deve far parte delle abitudini quotidiane dei bambini sin dall'infanzia. I piccoli, infatti, non solo devono entrare in contatto fin da subito con l'abitudine della pulizia del cavo orale, ma dovrebbero anche affrontare senza paura la visita dal dentista, per avere sempre un sorriso curato e sano evitando anche l’insorgere di possibili malattie in età adulta. Per questo motivo bisogna iniziare dalle basi e insegnare loro a lavarsi i denti dopo ogni pasto.

Igiene dentale bimbi: lavare i denti tre volte al giorno

Insegnare ai bambini a lavarsi i denti dopo ogni pasto è fondamentale, in quanto dai residui degli alimenti possono proliferare batteri e di conseguenza la placca batterica, che potrebbe portare nella dentatura del bimbo conseguenze anche più serie come la formazione del tartaro, le gengiviti e le carie.

L'igiene dentale dei bambini inizia sin dai primi mesi di vita, infatti i denti da latte spuntano generalmente dopo il sesto mese, ma se nel neonato non è presente la dentizione il genitore deve prendersi cura delle gengive, pulendole con una garza sterile dopo l'allattamento. Quando iniziano a spuntare i primi dentini vanno spazzolati delicatamente con uno spazzolino a setole morbide e un dentifricio al fluoro.

L'utilizzo del biberon per bere dei liquidi zuccherini (come il latte o i succhi) può portare alla formazione della carie da biberon, che vengono provocate dai batteri presenti nei biberon. La prima visita dal dentista deve aver luogo dopo la comparsa del primo dentino (si consiglia una visita di controllo ogni sei mesi).

L'uso del filo interdentale anche in tenerà età

Se nei primi anni di vita è il genitore a prendersi cura dell'igiene dentale dei bambini, a partire dai tre anni il piccolo deve iniziare a procedere in autonomia. Non solo bisogna insegnargli a lavarsi i denti almeno tre volte al giorno, ma bisogna porre attenzione anche alla durata del lavaggio: i denti vanno puliti per almeno due minuti.

Bisogna insegnargli a non fare un uso smodato del dentifricio e sottolineare l'importanza dell'uso del filo interdentale anche in tenera età, utile sia con i denti da latte che con quelli definitivi.

Questi ultimi iniziano a spuntare in età preadolescenziale e adolescenziale e il sovraffollamento dentale potrebbe richiedere anche l'applicazione dell'apparecchio.

In questo caso all'uso del filo interdentale va abbinato anche quello dello scovolino: grazie a questo strumento si evita la formazione di macchie sullo smalto dei denti.

Gli strumenti di base per una corretta igiene orale

