La scoperta della doppia elica del Dna, annunciata 70 anni fa, è stata una delle più grandi rivoluzioni scientifiche del XX secolo. Tuttavia, la storia di come questa scoperta epocale sia stata realizzata è segnata da esclusioni e ingiustizie nei confronti di Rosalind Franklin, una scienziata pionieristica che ne fu parte fondamentale.

Franklin, la scienziata esclusa

Franklin era una ricercatrice di talento che utilizzava i raggi X per studiare la struttura del Dna. In maniera indipendente, arrivò a comprendere come il Dna potesse codificare le proteine, un'intuizione cruciale, e capì che l'ordine delle basi in un filamento non influiva sulla struttura generale, permettendo infinite sequenze di basi.

Queste idee geniali anticiparono e supportarono poi la soluzione della doppia elica proposta da Watson e Crick, ma furono ignorate.

I dettagli che mancavano

Franklin non riuscì a capire l'appaiamento di basi (A-T e C-G) né l'orientamento inverso dei filamenti. Non ebbe il tempo per farlo prima che Watson e Crick arrivassero alla soluzione, possibile grazie ai suoi dati sperimentali. Dovettero ammettere il loro debito in un articolo successivo, ma ormai la sua esclusione dalla scoperta e dalla fama era realtà. Fu tenuta fuori dai circoli informali dove si sviluppavano le idee di Watson e Crick, privata del giusto riconoscimento come co-scopritrice e dello status che avrebbe meritato.

Esclusa dalla gloria

La storia della scoperta della doppia elica è emblematica di come pregiudizi di genere e giochi di potere abbiano spesso negato alle donne il merito che avrebbero meritato. La vicenda di Rosalind Franklin, scienziata pionieristica esclusa dall'impresa più importante della sua vita e privata della possibilità di conseguire il Nobel, ne è un monito cruciale.

Il suo nome non figura neppure tra i premiati dell'edizione del 1962, nonostante il suo contributo fondamentale. La sua esclusione sconvolse la comunità scientifica e continua ancor oggi a suscitare scalpore e indignazione.

Il giusto riconoscimento

Il parziale riconoscimento del suo ruolo da parte di Watson e Crick in articoli successivi mostra che il suo contributo non poteva essere più nascosto.

Franklin era alla pari con loro in un gruppo di quattro che ha portato alla più importante scoperta biologica del XX secolo. Se non le fosse stata fatta questa ingiustizia, avrebbe avuto il posto che le spettava nell'impresa e nella storia.

Il nome di Rosalind Franklin deve essere ricordato al fianco di quello di Watson, Crick e Wilkins, e celebrato quale componente fondamentale del gruppo di ricerca che ha condotto alla più importante scoperta scientifica del secolo XX.