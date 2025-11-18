L’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il settore della diagnostica per immagini, un comparto che in Italia conta oltre 70 milioni di esami annuali tra mammografie, TAC, RMN, PET, ecografie e radiografie. Una mole crescente di attività che, complice l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche, sta mettendo in forte pressione i professionisti della radiologia.

L' IA assume un ruolo strategico

Secondo Henry Izawa, alla guida della Global Medical Informatics Division di Fujifilm Corporation, la crescita degli esami ha generato «una quantità enorme di dati da analizzare e un carico di lavoro sempre più complesso».

Ed è proprio in questo scenario che l’IA sta assumendo un ruolo strategico.

Izawa sottolinea come l’intelligente automazione sia in grado di «ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i tempi dei referti, diminuire il carico operativo e migliorare la qualità delle risposte». Una tecnologia che non sostituisce il medico, ma lo affianca: «L’obiettivo non è rimpiazzare il radiologo, bensì permettergli di dedicare più tempo ai casi complessi».

Uno dei campi in cui l’impatto dell’IA è più evidente riguarda i programmi di screening mammografico, sempre più diffusi a livello internazionale. Gli algoritmi sono in grado di evidenziare velocemente ciò che appare dubbio o sospetto, facilitando un intervento più rapido e mirato.

L’apertura dei clinici verso le nuove tecnologie è in aumento. Izawa evidenzia due sfide: l’evoluzione normativa e l’adattamento del personale sanitario. «Oggi – afferma – i medici riconoscono il valore dell’IA nel migliorare efficienza e outcome clinici».

Le piattaforme informatiche

Il contributo italiano arriva da Fujifilm Healthcare Italia, che opera anche tramite un centro R&D specializzato a Bolzano, impegnato nello sviluppo di piattaforme informatiche avanzate per la gestione dei dati clinici e diagnostici.

Durante l’evento “Intelligenza artificiale. Economia reale”, al Senato, Davide Campari, Managing Director dell’azienda, ha descritto una sanità in fase di trasformazione: dalla digitalizzazione delle immagini all’integrazione di sistemi intelligenti in grado di ridurre i tempi di analisi, aumentare la precisione diagnostica e persino limitare le radiazioni necessarie.

Secondo Campari, l’IA sta rivoluzionando anche campi come l’endoscopia, dove gli algoritmi riescono a rilevare lesioni e anomalie in tempo reale con accuratezza crescente. Tuttavia, precisa, il cuore del processo decisionale rimane saldamente nelle mani del clinico.

La sfida vera, conclude, è organizzativa: «La trasformazione digitale non è solo tecnologia. È un tema di governance, metodo e collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori sanitari». Una visione che punta a un obiettivo preciso: una sanità più veloce, più precisa e più accessibile, dove l’IA sia davvero al servizio delle persone.

In questo scenario, l’integrazione dell’IA rappresenta non solo un’evoluzione tecnologica, ma un passaggio culturale che richiede formazione continua, investimenti mirati e una visione condivisa.

Una trasformazione che, se gestita con equilibrio, può diventare uno dei pilastri della sanità italiana del futuro, garantendo diagnosi più rapide, processi più sicuri e un’assistenza sempre più centrata sul paziente.