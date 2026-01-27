Autismo e linguaggio: perché l’intervento precoce può fare la differenza

Un nuovo studio suggerisce che l’intervento precoce basato sul metodo scientifico può aiutare una quota significativa di bambini affetti da autismo non verbale, ovvero che non utilizzano il linguaggio parlato per comunicare, a sviluppare il linguaggio parlato. Secondo la ricerca in questione, circa due terzi dei bambini inizialmente non in grado di parlare riescono a produrre parole singole, mentre quasi la metà sviluppa forme di linguaggio più complesse dopo un percorso terapeutico adeguato.

Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’A.J. Drexel Autism Institute della Drexel University (Stati Uniti) ed è stato pubblicato sul Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. I risultati offrono indicazioni importanti non solo sull’efficacia degli interventi precoci, ma anche su come questi interventi dovrebbero essere strutturati nel tempo.

Un bisogno diffuso e urgente

Negli Stati Uniti, circa un bambino su 31 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, e le stime indicano che circa un terzo di questi bambini rimane non verbale o minimamente verbale. Lo sviluppo del linguaggio rappresenta quindi una delle principali sfide cliniche e educative.

I bambini che non acquisiscono il linguaggio parlato entro l’età prescolare sono spesso esposti a un rischio maggiore di difficoltà cognitive, sociali e di adattamento nel corso della vita.

Per questo motivo, da anni la ricerca si concentra sull’identificazione degli interventi più efficaci per favorire la comunicazione verbale.

Uno studio su larga scala

Questa ricerca rappresenta uno dei più ampi studi mai realizzati sul tema. Gli autori hanno analizzato i dati di 707 bambini affetti da Autismo in età prescolare, provenienti da diversi studi e sottoposti a interventi precoci basati sul metodo scientifico, come l’Early Start Denver Model e il programma TEACCH.

Tutti i bambini inclusi nell’analisi avevano ricevuto almeno 10 ore settimanali di terapia, permettendo ai ricercatori di valutare non solo se l’intervento funzionasse, ma anche quali caratteristiche del trattamento fossero più importanti per il successo.

Conta più la durata che l’intensità

Uno dei risultati più interessanti riguarda il confronto tra intensità e durata complessiva della terapia. Contrariamente a quanto spesso si pensa, lo studio mostra che la durata nel tempo dell’intervento è più strettamente associata ai progressi nel linguaggio rispetto al numero di ore concentrate in una settimana.

In altre parole, non è necessariamente più efficace concentrare 20–40 ore di terapia in una singola settimana. Prolungare l’intervento nel tempo sembra offrire maggiori opportunità ai bambini per esercitare le competenze comunicative, consolidarle e generalizzarle nella vita quotidiana.

Monitorare e adattare la terapia

I bambini che hanno mostrato minori miglioramenti partivano, in media, da livelli più bassi di funzionamento cognitivo, sociale, di adattamento e di imitazione motoria.

Tuttavia, lo studio sottolinea che gli interventi non devono essere considerati “tutto o niente”.

Secondo Giacomo Vivanti, uno degli autori dello studio, anche quando si utilizzano interventi validati scientificamente è fondamentale monitorare attentamente la risposta di ogni bambino e adattare la terapia nel tempo. Alcuni bambini beneficiano dell’intervento standard, mentre altri necessitano di un lavoro più mirato su capacità di base che precedono il linguaggio vero e proprio.

L’importanza dell’imitazione motoria

Un altro risultato chiave riguarda il ruolo dell’imitazione motoria. I bambini che imitavano più facilmente gesti semplici – come battere le mani, indicare o annuire – avevano maggiori probabilità di sviluppare il linguaggio parlato.

Secondo i ricercatori, queste abilità rappresentano una sorta di “prerequisito” della comunicazione: imparare a imitare le azioni degli altri può facilitare, in un secondo momento, l’imitazione dei suoni e delle parole, aprendo la strada all’uso del linguaggio per esprimere pensieri e bisogni.

Non conta solo il tipo di intervento

Un dato particolarmente rilevante è che il tipo specifico di intervento utilizzato ha avuto un impatto minore rispetto a quanto previsto. Nonostante le differenze teoriche tra i vari programmi analizzati, i risultati sullo sviluppo del linguaggio sono stati simili.

Questo suggerisce che, più che scegliere un singolo metodo “migliore”, sia cruciale costruire percorsi flessibili, personalizzati e monitorati nel tempo, soprattutto per i bambini che rispondono meno agli approcci standard.

Un messaggio di realismo e speranza

Lo studio non promette risultati garantiti per tutti, ma offre un messaggio importante: anche nei bambini affetti da autismo inizialmente non verbali, l’intervento precoce può produrre progressi significativi, soprattutto se adattato alle caratteristiche individuali.

Comprendere quali fattori favoriscono il linguaggio – come la durata della terapia e l’imitazione motoria – può aiutare famiglie e professionisti a prendere decisioni più informate e a costruire interventi più efficaci, realistici e sostenibili nel tempo.