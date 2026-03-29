Nel fine settimana del 29 marzo 2026, presso l’AORN San Pio di Benevento, si è verificato un evento inaspettato: una donna ha partorito improvvisamente al Pronto Soccorso, completamente ignara di essere incinta. La paziente si era inizialmente recata in ospedale a causa di dolori improvvisi, interpretati dai sanitari come un malessere generale. Tuttavia, l’intensificarsi delle contrazioni ha rapidamente rivelato la presenza di un travaglio in corso.

Il personale della UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso è intervenuto prontamente, assistendo la donna fino alla nascita della bambina.

Il parto è avvenuto senza complicazioni, un esito reso ancora più straordinario dalla totale inconsapevolezza della madre, che, tra l’altro, assumeva regolarmente la pillola anticoncezionale. Questo caso rientra nel fenomeno della “gravidanza criptica”, una condizione medica in cui la gestazione non viene riconosciuta fino a fasi molto avanzate o addirittura fino al momento del parto. La direzione sanitaria dell’ospedale ha espresso vivo apprezzamento per la prontezza di intervento e la professionalità dimostrata dal personale sanitario coinvolto.

La gravidanza criptica: definizione e frequenza

La gravidanza criptica, conosciuta anche con il termine inglese “stealth pregnancy”, descrive una situazione in cui una donna non ha consapevolezza della propria gravidanza fino al sopraggiungere del travaglio o al momento stesso del parto.

In alcune circostanze, la gestazione viene accertata soltanto durante le fasi del travaglio o al momento della nascita del bambino. Studi scientifici indicano che circa una gravidanza su 2.500 viene scoperta solamente al momento del parto, mentre una percentuale stimata tra una su 400 e una su 500 viene individuata attorno alla ventesima settimana di gestazione.

Fattori associati alla gravidanza criptica

Diversi fattori possono contribuire al verificarsi di una gravidanza criptica. Tra questi si annoverano l’utilizzo di contraccettivi orali, la presenza di cicli mestruali irregolari, l’assenza di sintomi tipici della gravidanza come la nausea o un significativo aumento di peso, e livelli ormonali che possono risultare troppo bassi per determinare test di gravidanza falsamente negativi. La combinazione di questi elementi può portare a una gestazione che passa completamente inosservata fino alle sue fasi più avanzate.