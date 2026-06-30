Il Ministero della Salute ha smentito, in data 30 giugno, la notizia di cinque decessi in Italia attribuiti alle alte temperature, come precedentemente segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La precisazione ministeriale giunge in risposta alle indicazioni dell'OMS, che aveva riportato la presenza di tali fatalità collegate al caldo nel Paese. Il Ministero ha categoricamente affermato che, secondo i dati attualmente disponibili e le verifiche interne, questi decessi non risultano registrati nei sistemi di sorveglianza nazionale preposti al monitoraggio degli impatti delle ondate di calore.

Dettagli sulla smentita e il ruolo del Ministero

L'OMS aveva diffuso informazioni relative a cinque decessi in Italia attribuibili al caldo, ma il Ministero della Salute ha prontamente chiarito che, a seguito di accurate verifiche, non è stato riscontrato alcun caso nei dati ufficiali. Il Ministero ha sottolineato che il monitoraggio degli effetti delle ondate di calore sulla salute viene effettuato tramite sistemi di sorveglianza specifici, i quali non hanno rilevato i decessi segnalati dall'OMS. La nota ministeriale evidenzia l'importanza di basarsi su dati verificati e aggiornati per valutare l'impatto delle temperature elevate sulla popolazione.

Il sistema di sorveglianza e le misure di prevenzione

Il Ministero della Salute gestisce un robusto sistema nazionale di sorveglianza degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Questo sistema raccoglie e analizza dati epidemiologici provenienti da diverse città italiane durante i periodi di temperature elevate. L'obiettivo è monitorare tempestivamente eventuali aumenti della mortalità o di altri effetti sanitari legati al caldo. Le informazioni raccolte sono fondamentali per attivare misure di prevenzione e protezione della salute pubblica, con un'attenzione particolare rivolta alle categorie più vulnerabili, come anziani e persone con patologie croniche.

Il Ministero della Salute raccomanda di seguire le indicazioni e i consigli diffusi attraverso i canali ufficiali per ridurre i rischi legati alle ondate di calore. Viene ribadito l'impegno nella tutela della salute pubblica attraverso il costante monitoraggio dei dati epidemiologici e l'implementazione di strategie preventive mirate.