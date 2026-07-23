È stata ufficialmente inaugurata nel quartiere Lido di Catanzaro la nuova Casa di Comunità, una struttura sanitaria all'avanguardia destinata a potenziare i servizi territoriali e l'assistenza di prossimità per i cittadini. L'evento ha visto la partecipazione delle massime cariche dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro: il commissario straordinario, Luigi Giulio Cosentino, il direttore sanitario aziendale, Francesco Talarico, il direttore amministrativo, Maria Antonella De Filippis, e il direttore del Distretto sanitario, Antonio Gallucci, a sottolineare l'importanza strategica dell'iniziativa.

La Casa di Comunità di Catanzaro Lido, strategicamente posizionata in via Nazionale, si configura come un punto di riferimento essenziale per l’erogazione di un'ampia gamma di prestazioni sanitarie e sociali. La struttura è stata concepita per offrire un'assistenza integrata, includendo servizi fondamentali come la medicina generale, la continuità assistenziale, la specialistica ambulatoriale, l'infermieristica di comunità, oltre a servizi sociali e amministrativi. Il commissario Cosentino ha evidenziato come "la Casa di Comunità rappresenti un modello innovativo di assistenza, capace di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini". Il direttore Gallucci ha ulteriormente sottolineato che "la struttura è stata progettata per garantire una presa in carico globale della persona, promuovendo l’integrazione tra i diversi servizi offerti".

I servizi offerti e il loro impatto sul territorio

La realizzazione della nuova Casa di Comunità di Catanzaro Lido si inserisce pienamente nel più ampio contesto della riorganizzazione della sanità territoriale, un obiettivo chiave delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le prestazioni specifiche previste, la struttura garantirà un'assistenza infermieristica qualificata, la fondamentale presa in carico e il monitoraggio dei pazienti cronici, la gestione delle urgenze minori e un servizio di orientamento ai servizi sociali disponibili. Per assicurare la massima efficienza e accessibilità, la Casa di Comunità è dotata di moderni ambulatori e di spazi appositamente dedicati sia all’accoglienza che alle attività amministrative, con l'obiettivo primario di migliorare l'accessibilità e la qualità complessiva dell'assistenza per tutti i residenti.

Il ruolo centrale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro (ASP) riveste un ruolo cruciale nella gestione e nel coordinamento delle attività della nuova Casa di Comunità, supervisionando l'intera rete di servizi sanitari e amministrativi sul territorio. L'ASP è l'ente preposto all'organizzazione dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura, e si impegna costantemente a promuovere una sinergia efficace tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale. Questo include una stretta collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi sociali, al fine di creare un sistema sanitario coeso e reattivo. La Casa di Comunità rappresenta, in questo quadro, un tassello di fondamentale importanza nel percorso di potenziamento e innovazione dell'assistenza sanitaria locale, proiettando la sanità calabrese verso un futuro di maggiore efficienza e vicinanza al cittadino.