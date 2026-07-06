Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (Tar) ha emesso una sentenza di grande rilevanza, ordinando all'Azienda Sanitaria di Matera (Asm) l'immediata presa in carico di una bambina disabile. Questa decisione rafforza in modo inequivocabile il principio fondamentale secondo cui il diritto alle cure dei minori non può in alcun modo essere subordinato a mere considerazioni di bilancio. Roberto Cifarelli ha commentato la pronuncia definendola non solo una vittoria giudiziaria, ma una vera e propria «lezione di civiltà e di diritto costituzionale che inchioda la governance della sanità lucana alle proprie responsabilità».

Cifarelli ha voluto esprimere il suo più profondo plauso alla famiglia della piccola e ha rivolto le sue congratulazioni all'avvocata Angela Bitonti, la cui determinazione è stata cruciale nel portare avanti questa importante battaglia legale. Ha inoltre ricordato come un precedente significativo si fosse già verificato nel dicembre 2025, quando il Tribunale di Matera si era espresso in termini analoghi su un caso simile, sottolineando la coerenza giurisprudenziale su tali questioni. La sentenza del Tar, ha ribadito Cifarelli, riafferma con forza un principio sacro: «il diritto alla salute e alle cure dei più vulnerabili è primario e invalicabile, e non può essere in alcun modo subordinato a logiche di bilancio o a tagli finanziari».

Adeguamento dei servizi sanitari

Cifarelli ha lanciato un appello diretto all'Asm, invitandola a riconoscere con urgenza i reali fabbisogni sanitari del territorio. Ha sollecitato l'azienda a intervenire concretamente, sia adeguando i budget esistenti sia attivando direttamente i servizi essenziali che mancano. A tal proposito, ha citato il caso della dialisi a Policoro come un esempio virtuoso e un modello di riferimento su come sia possibile e doveroso rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie dei cittadini. Ha chiesto l'immediata esecuzione del provvedimento del Tar e ha annunciato che manterrà una vigilanza costante affinché la sanità pubblica lucana imposti la sua pianificazione sui bisogni reali dei malati, e non più esclusivamente sulle esigenze di bilancio.

Il ruolo dell'Azienda sanitaria di Matera

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (Asm) ricopre un ruolo cruciale come ente responsabile dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sanitari all'interno della provincia di Matera. Le sue competenze si estendono alla gestione delle strutture ospedaliere, all'offerta di servizi territoriali e allo svolgimento di attività fondamentali di prevenzione, diagnosi e cura. L'Asm ha il compito specifico di dedicare una particolare attenzione alle categorie più fragili della popolazione, tra cui spiccano i minori e le persone con disabilità, garantendo loro l'accesso a cure adeguate e tempestive, come ribadito dalla recente sentenza del Tar.