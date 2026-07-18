L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha lanciato una borsa di studio per farmacisti, un'iniziativa per rafforzare il monitoraggio sull'utilizzo degli antibiotici in ambito ospedaliero. Questa azione si inserisce nella campagna contro l'antibiotico-resistenza, una problematica sanitaria di rilevanza globale.

La borsa di studio, della durata di sei mesi, prevede un impegno settimanale di 25 ore (600 ore totali) e un valore economico di 15.000 euro. Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell'Azienda Usl e scade il 5 agosto. Il farmacista selezionato dovrà gestire e analizzare i dati sull'impiego degli antimicrobici, aggiornare il database dedicato e predisporre analisi e report a supporto delle decisioni cliniche e organizzative.

Contrastare l'Antibiotico-Resistenza: Un Impegno Fondamentale

Il progetto mira a potenziare la capacità di sorveglianza e gestione degli antibiotici, con l'obiettivo primario di prevenire l'antibiotico-resistenza. Silvia Magnani, direttrice del reparto malattie infettive, ha definito l'antibiotico-resistenza "una delle sfide sanitarie più rilevanti del nostro tempo, destinata a ridisegnare la geografia dell'assistenza sanitaria, che richiede un impegno condiviso su prevenzione, sorveglianza e appropriatezza prescrittiva".

Lucia Alberghini, responsabile della farmacia ospedaliera, ha aggiunto che "l'incremento dell'organico con una figura dedicata al contrasto all'antimicrobico-resistenza significa accentuarne il ruolo pivot nella gestione dei processi clinici e contribuire alla realizzazione di un modello di ospedale sicuro".

Questa figura specialistica sarà un elemento chiave per migliorare la sicurezza dei pazienti.

Il Ruolo dell'Azienda Usl Valle d'Aosta

L'Azienda Usl Valle d'Aosta è l'ente responsabile dei servizi sanitari pubblici regionali. Gestisce strutture ospedaliere, servizi territoriali e programmi di prevenzione. Si impegna inoltre nella formazione e nell'aggiornamento del personale sanitario, con attenzione alle tematiche emergenti come la resistenza agli antibiotici e l'uso appropriato dei farmaci.