Il virus della febbre del Nilo è stato rilevato in alcuni esemplari di zanzare catturate specificamente nelle aree dell’Orto Botanico di Cagliari e del cimitero di San Michele. Questa importante individuazione è il risultato di un sofisticato sistema di monitoraggio attivo sul territorio, frutto della collaborazione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e il Centro Antinsetti della Città metropolitana di Cagliari. La scoperta sottolinea l'efficacia delle strategie di sorveglianza messe in atto per la salvaguardia della salute pubblica.

La dottoressa Bianca Maria Falchi, responsabile del Servizio di sanità animale della Asl 8 di Cagliari, ha evidenziato come la positività riscontrata nelle zanzare sia una chiara conferma dell’efficacia del sistema di sorveglianza territoriale. L’individuazione precoce della circolazione del virus, prima che possa manifestarsi con casi nell’uomo, è cruciale. Questo permette infatti di attivare con prontezza tutte le misure previste dai protocolli sanitari e di intensificare le attività di prevenzione. Falchi ha rassicurato che, al momento, non sono stati segnalati casi umani collegati a questa rilevazione, e pertanto "non vi sono motivi di particolare preoccupazione". La sorveglianza attiva è, in tal senso, riconosciuta come uno strumento fondamentale di sanità pubblica, capace di garantire interventi tempestivi e mirati per la protezione della comunità.

Interventi immediati e prevenzione mirata

A seguito della richiesta del Servizio di sanità animale della Asl 8, il Centro Antinsetti ha già predisposto l'avvio di interventi mirati per il contenimento della popolazione di zanzare. Una priorità assoluta sarà l’individuazione e il trattamento dei focolai larvali, riconosciuti come il bersaglio primario ed efficace delle azioni di prevenzione. Questi interventi sono essenziali per interrompere il ciclo di riproduzione degli insetti vettori. In aggiunta, è stata già programmata per la giornata di domani una disinfestazione specifica presso il cimitero di San Michele, operazione che sarà condotta dal Servizio Antinsetti della Città metropolitana di Cagliari per ridurre ulteriormente il rischio di diffusione.

La dottoressa Falchi ha inoltre fortemente sottolineato l'importanza del contributo attivo dei cittadini, definendolo una "parte integrante" delle complessive attività di prevenzione. Ha ribadito che azioni semplici ma fondamentali, come l’eliminazione dei ristagni d’acqua – habitat ideale per la proliferazione delle zanzare – e l’adozione di misure di protezione personale, quali l'uso di repellenti e zanzariere, possono "contribuire concretamente a limitare le punture". La sua conclusione è chiara: "Solo attraverso la collaborazione sinergica tra istituzioni e comunità è possibile contenere efficacemente il rischio e tutelare la salute collettiva".

Prevenzione e ruolo della comunità

È fondamentale ricordare che il virus della febbre del Nilo si trasmette primariamente attraverso la puntura di zanzare infette.

In questo scenario, le attività di sorveglianza e monitoraggio degli insetti vettori assumono un ruolo di primaria importanza, configurandosi come strumenti indispensabili per prevenire e limitare la diffusione del virus sul territorio. Le autorità sanitarie, in linea con le indicazioni fornite, raccomandano vivamente a tutta la popolazione di adottare comportamenti proattivi. Tra questi, l'eliminazione sistematica dei ristagni d’acqua, che rappresentano l’habitat perfetto per la riproduzione e lo sviluppo delle larve di zanzara, e l'adozione costante di misure di protezione personale. Queste includono l’utilizzo di repellenti cutanei e l'installazione di zanzariere, soprattutto nelle zone dove la presenza del virus è stata accertata, come a Cagliari. La consapevolezza e l'azione individuale sono cruciali per la tutela della salute di tutti.