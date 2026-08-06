L'Istituto Giannina Gaslini di Genova ha realizzato il primo intervento cardiaco in Italia con la tecnica Ross-Pears su un paziente adulto (23 anni) affetto da grave cardiopatia congenita e disfunzione aortica. L'équipe di cardiochirurgia del Gaslini, guidata dai dottori Guido Michielon e Andrea Quarti, ha condotto l'operazione. Questa procedura apre nuove prospettive per patologie valvolari complesse.

La tecnica Ross-Pears: innovazione e vantaggi

La tecnica Ross-Pears sostituisce la valvola aortica malata con la valvola polmonare del paziente, rimpiazzata da una protesi biologica.

Ideale per pazienti giovani, evita protesi meccaniche e terapia anticoagulante, riducendo rischi e migliorando la qualità di vita. Il dottor Michielon ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver portato questa tecnica in Italia, offrendo nuove prospettive ai pazienti con patologie complesse della valvola aortica", a conferma dell'impegno del Gaslini nell'innovazione.

Dettagli dell'intervento e risultati

L'intervento, di diverse ore, ha richiesto preparazione multidisciplinare e attenta valutazione preoperatoria. La tecnica Ross-Pears offre vantaggi significativi rispetto alla procedura Ross tradizionale: crescita del tessuto valvolare e minori complicanze. Il paziente è stato trasferito in terapia intensiva con condizioni stabili.

Conferma la validità della procedura pionieristica per la cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva in Italia.

L'eccellenza del Gaslini

L'Istituto Giannina Gaslini di Genova è centro di eccellenza nazionale e internazionale. Ospedale pediatrico specializzato in patologie infantili e malattie rare e complesse, è rinomato per ricerca e innovazione clinica. Questo storico intervento rafforza la reputazione del Gaslini come polo all'avanguardia, capace di introdurre procedure complesse e innovative.