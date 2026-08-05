L'Ospedale San Timoteo di Termoli ha dato il benvenuto a due nuovi oculisti, rafforzando significativamente il proprio reparto di Oculistica. La presentazione ufficiale degli specialisti è avvenuta nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del dirigente medico della direzione sanitaria, Arturo Santagata, del primario della divisione di Medicina, Nicola Rocchia, e del dirigente del reparto di Oculistica, Ugo Cipollone.

I nuovi innesti sono il Dott. Antonio Perfetto, originario di Termoli e giunto da Padova, e il Dott. Ernesto Di Marco, proveniente da Macerata e originario di Vasto.

Entrambi portano con sé un bagaglio di esperienze professionali che contribuiranno a potenziare l'offerta sanitaria del presidio molisano.

Le specializzazioni e il valore aggiunto dei nuovi medici

Il Dott. Perfetto ha espresso la sua soddisfazione per questo "ritorno a casa", dopo dodici anni di esperienza maturata in Veneto. Ha sottolineato l'importanza degli investimenti regionali sull'ospedale, affermando che la struttura "non ha nulla da invidiare ai grandi presidi del nord-est". La sua expertise si concentra prevalentemente sulla chirurgia della cataratta, un'area di grande rilevanza per le esigenze del territorio.

Anche il Dott. Di Marco ha manifestato fiducia nel progetto della Regione Molise di investire sulla sanità.

Ha evidenziato la presenza di "un'ottima strumentazione" al San Timoteo e ha descritto Termoli come "una bella città", definendo l'opportunità come "ottima". Le sue competenze si estendono agli interventi di cataratta, al segmento anteriore e al glaucoma, ampliando ulteriormente le capacità diagnostiche e terapeutiche del reparto.

Il potenziamento del reparto di Oculistica per il Basso Molise

Il primario di Medicina, Nicola Rocchia, ha rimarcato come l'arrivo dei due specialisti rappresenti un decisivo potenziamento per un reparto che, in Molise, ha sempre goduto di un "grandissimo richiamo". Rocchia ha spiegato che, a seguito della quiescenza di alcuni colleghi, l'attività del reparto aveva subito una riduzione.

Con l'inserimento dei Dott. Perfetto e Di Marco, l'obiettivo è quello di "tornare alla possibilità di soddisfare le esigenze di tutto il Basso Molise", garantendo un servizio di qualità e riducendo la necessità per i pazienti di rivolgersi ad altre strutture fuori regione.

Questo rafforzamento dell'offerta sanitaria dell'ospedale San Timoteo, in particolare per le patologie legate alla chirurgia della cataratta, al segmento anteriore e al glaucoma, è reso possibile anche grazie ai continui investimenti regionali sia sulla struttura ospedaliera che sulla modernizzazione della sua dotazione strumentale, assicurando così cure all'avanguardia per la comunità.