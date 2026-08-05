L'Ospedale San Timoteo di Termoli ha rafforzato il suo reparto di Oculistica con l'arrivo di due nuovi specialisti, Antonio Perfetto ed Ernesto Di Marco, presentati ufficialmente il 5 agosto 2026. Presenti alla conferenza stampa Arturo Santagata, dirigente medico della direzione sanitaria; Nicola Rocchia, primario della divisione di Medicina; e Ugo Cipollone, dirigente del reparto di Oculistica, segnando un importante potenziamento per la struttura sanitaria molisana.

I Nuovi Oculisti del San Timoteo

Il dottor Antonio Perfetto, originario di Termoli, torna nella sua città dopo dodici anni di esperienza in Veneto (da Padova).

Ha espresso grande entusiasmo per questo «ritorno a casa», dichiarando di voler mettere a disposizione la sua esperienza, in particolare nella chirurgia della cataratta, e riconoscendo gli investimenti regionali che hanno reso l'ospedale competitivo con i presidi del nord-est.

Al suo fianco, il dottor Ernesto Di Marco, originario di Vasto, giunge a Termoli da Macerata. Di Marco ha manifestato fiducia nel progetto della Regione Molise di investire sulla sanità, evidenziando l'ottima strumentazione del San Timoteo e l'opportunità offerta. Le sue specializzazioni principali includono interventi di cataratta, segmento anteriore e glaucoma.

Un Reparto di Oculistica Potenziato per il Basso Molise

Il primario di Medicina, Nicola Rocchia, ha evidenziato l'importanza strategica dei nuovi ingressi per potenziare un reparto di grande prestigio.

Ha espresso l'auspicio che, con i due nuovi medici, si possa tornare a soddisfare pienamente le esigenze di tutto il Basso Molise, superando la precedente riduzione di attività.

Il reparto di Oculistica dell’ospedale San Timoteo si conferma un punto di riferimento essenziale per la popolazione, offrendo servizi specialistici di alta qualità. L'ospedale, principale struttura sanitaria della provincia e parte dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), svolge un ruolo cruciale nell’assistenza del territorio con i suoi reparti specialistici.