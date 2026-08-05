L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e la Regione Basilicata hanno riaffermato con decisione il loro impegno per garantire la continuità dei servizi presso l'Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro. Questa presa di posizione giunge in risposta alle preoccupazioni sollevate dal Comitato cittadino in difesa della struttura, a seguito di recenti dichiarazioni riguardanti una riduzione dell'organico medico.

La diminuzione del personale, in particolare degli anestesisti, è una diretta conseguenza del pensionamento di quattro professionisti e si inserisce in un più ampio contesto di carenza di specialisti che affligge l'intero territorio nazionale.

Per fronteggiare questa situazione critica, l'ASM ha prontamente attivato diverse procedure volte al reclutamento di nuovi anestesisti.

Il Piano Assunzionale 2026 dell'ASM prevede l'inserimento di sette nuovi anestesisti. A tal fine, l'Azienda ha già avviato tutte le procedure necessarie subito dopo la conclusione del Concorso Unico Regionale. In vista dell'imminente stagione estiva, che comporta un significativo incremento della popolazione lungo la fascia ionica metapontina, sia l'ASM che la Regione Basilicata stanno impiegando tutti i canali normativi disponibili, inclusi strumenti straordinari di reclutamento, per rafforzare gli organici e assicurare la piena operatività dei servizi sanitari.

Servizi garantiti e programmazione delle attività

Francesco Romito, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ASM, ha assicurato che "sono programmate sedute operatorie per tutto il mese di giugno e sono assicurate, come sempre, tutte le urgenze e le emergenze". L'Azienda ribadisce il suo fermo proposito di adottare ogni misura utile per salvaguardare la continuità e la qualità dell'assistenza sanitaria, riconoscendo il ruolo strategico che l'Ospedale Papa Giovanni Paolo II riveste non solo per il comprensorio metapontino, ma anche per l'utenza proveniente dalle aree limitrofe.

L'impegno dell'ASM per la salute pubblica

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) è l'ente preposto alla gestione dei servizi sanitari pubblici nella provincia di Matera.

La sua missione è garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, coordinando l'attività degli ospedali e dei presidi territoriali. L'ASM si impegna a garantire l'accesso alle cure, la continuità assistenziale e la promozione della salute per l'intera popolazione di riferimento, attraverso l'implementazione di strategie efficaci di reclutamento e gestione del personale, essenziali per rispondere alle specifiche esigenze del territorio.

La Direzione Strategica dell'ASM ha sottolineato l'importanza di una corretta informazione per prevenire allarmismi ingiustificati e per presentare in modo trasparente le azioni concrete intraprese a tutela della salute pubblica e della funzionalità dell'ospedale di Policoro.