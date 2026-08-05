Un intervento di revisione protesica d'anca di elevatissima complessità è stato portato a termine con successo all'Arnas Brotzu di Cagliari, segnando un traguardo importante per la chirurgia ortopedica italiana. L'operazione ha visto l'impiego di una protesi d'anca realizzata su misura, grazie all'avanzata tecnologia di stampa 3D.

Il paziente, un uomo di 63 anni, aveva una storia clinica particolarmente delicata. Già nel 1985, in Francia, era stato sottoposto a un primo impianto di protesi totale d'anca sinistra e, successivamente, nel 2000, a un ulteriore intervento di revisione a causa del fallimento della protesi iniziale.

Con il passare degli anni, la sua condizione era progressivamente peggiorata, rendendo le tradizionali protesi di revisione disponibili sul mercato del tutto inadatte e inutilizzabili per la sua specifica situazione.

L'equipe della Struttura di Ortopedia e Traumatologia, sotto la direzione del dottor Giuseppe Dessì, ha affrontato il caso con una strategia innovativa. L'intervento ha previsto diverse fasi cruciali: la rimozione della protesi ormai mobilizzata, la successiva ricostruzione del difetto osseo mediante l'innesto di osso prelevato da banca e, infine, l'impianto della componente protesica completamente personalizzata. Questo approccio ha permesso di ricostruire in modo stabile l'articolazione e di ripristinare il corretto centro di rotazione dell'anca, elementi fondamentali per il recupero funzionale.

Grazie a un mirato percorso riabilitativo post-operatorio, il paziente ha recuperato progressivamente la piena funzionalità dell'arto operato, riuscendo a tornare a svolgere in autonomia le sue normali attività quotidiane, un risultato di grande rilievo per la sua qualità di vita.

Un'eccellenza in Sardegna e nel panorama nazionale

Questo intervento rappresenta un primato per la Sardegna, essendo il primo di questo genere eseguito nell'isola, e si colloca tra i pochi realizzati in Italia che hanno impiegato una ricostruzione acetabolare interamente personalizzata. Il dottor Giuseppe Dessì, direttore della Struttura di Ortopedia e Traumatologia, ha evidenziato l'importanza di queste innovazioni: "La tecnologia del 3D Printing sta ormai consolidando il proprio ruolo nella chirurgia ortopedica e consente di affrontare situazioni cliniche che fino a pochi anni fa presentavano difficoltà tecniche enormi".

Anche il direttore generale Maurizio Marcias ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando come la regione sia ora in grado di offrire risposte efficaci anche a casi estremamente complessi. "Un paziente sardo – ha spiegato Marcias – anche di fronte a un caso estremamente difficile, può trovare nella propria regione competenze, tecnologie e professionalità capaci di offrire risposte che fino a pochi anni fa avrebbero richiesto il trasferimento in centri nazionali o internazionali." Questo successo, ha aggiunto, è frutto di un lavoro di squadra e di un continuo investimento nelle competenze.

L'impatto della stampa 3D sulla chirurgia ortopedica regionale

L'applicazione della stampa 3D nella chirurgia ortopedica si conferma come una delle innovazioni più significative per il sistema sanitario della Sardegna.

Questa tecnologia, infatti, non è limitata a un singolo centro, ma trova applicazione anche in altre strutture dell'isola, specialmente per la gestione di casi complessi di revisione protesica d'anca. La possibilità di creare protesi completamente personalizzate, perfettamente adattate all'anatomia specifica di ogni paziente, porta a un miglioramento tangibile dei risultati clinici. Tra i benefici si annoverano la riduzione dei tempi di recupero post-operatorio e un aumento della stabilità a lungo termine degli impianti. L'adozione e lo sviluppo di questa tecnologia sono resi possibili da una proficua collaborazione tra gli ospedali, i laboratori universitari e le aziende specializzate nella produzione di dispositivi medici su misura, consolidando la posizione della Sardegna come polo d'eccellenza in questo campo.