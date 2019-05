Dopo le fatiche della cronometro di domenica, con arrivo a San Marino, e dopo il primo dei due giorni di riposo di questa 102esima edizione del Giro d’Italia, la carovana rosa riparte martedì 21 maggio da Ravenna per una breve frazione che porterà il gruppo a sprintare sul traguardo di Modena.

Il percorso della decima tappa

La decima tappa del Giro d’Italia 2019 è una delle più brevi di questa edizione con i suoi 145 km e porterà i corridori da Ravenna a Modena, lungo un percorso completamente pianeggiante. Nessuna asperità per la carovana rosa, se si eccettuano i vari complementi di arredo stradale, quali rotatorie e spartitraffico, che, considerando le alte velocità che si raggiungeranno, potrebbero causare delle cadute, qualora non si tenga alta la concentrazione in sella.

Giro d’Italia: 10° tappa da Ravenna a Modena, occasione per gli sprinter

Tappa interamente corsa in Emilia Romagna, saranno tre le province interessate dal percorso della decima frazione. Si inizia con la provincia di Ravenna per proseguire in quella di Bologna, dove sono ubicati i due traguardi volanti di giornata: a San Giovanni in Persiceto al km 98,4 e a Crevalcore al km 108. Dopo 117 km si entra nella provincia di Modena, dove la corsa si concluderà, appunto con il traguardo nella cittadina emiliana.

I favoriti per la vittoria di tappa

Tappa completamente pianeggiante che sarà corsa ad altissima velocità con gruppo compatto.

Quasi escluso che un'eventuale fuga possa andare in porto, pertanto molto probabilmente la frazione si concluderà con una volata.

Fuori il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), vincitore della maglia ciclamino nel 2017, sembrano essere quattro i principali favoriti per il successo di tappa. Il primo è il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) che alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia, ha già vinto due tappe: la seconda Bologna-Fucecchio e la quinta Frascati-Terracina, inoltre si è piazzato terzo sul traguardo dell’ottava tappa a Pesaro.

Alla ricerca della prima vittoria in questo Giro è Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step), che finora si è dovuto accontentare della piazza d’onore nella seconda e nell'ottava tappa, mentre nella terza tappa, da Vinci a Orbetello, aveva tagliato per primo il traguardo, ma per un cambio di traiettoria fu retrocesso cedendo la vittoria a Fernando Gaviria.

Dopo lo sprint vincente nell’ottava tappa, da Tortoreto Lido a Pesaro, Caleb Ewan (Lotto Soudal) vuole ripetersi anche sul traguardo di Modena. Completa il lotto dei favoriti il francese Arnaud Demare (Groupama-FDJ), alla ricerca del primo successo di tappa nella corsa rosa.

Gli orari della decima tappa

Per gli appassionati che volessero assistere dal vivo alla 10° tappa Ravenna-Modena, di seguito i principali orari da annotare per partecipare agli eventi legati alla corsa rosa.

Il ritrovo di partenza sarà a Piazza del Popolo a Ravenna alle ore 12.30, quando i corridori sfileranno per siglare il foglio di firma. Il tempo limite per questa attività terminerà alle ore 13.40. Cinque minuti dopo la carovana si incolonnerà per la sfilata lungo le vie della cittadina emiliana, fino a raggiungere il km 0 posto sulla S.P. 68, dopo aver percorso a passo d’uomo circa 5,5 km.

Il via agonistico alla corsa è previsto per le 13.55.

Lo striscione d’arrivo a Modena è posto lungo Via Emilia Ovest, dopo un lungo rettilineo di 2,2 km con un breve tratto, circa 450 metri, di pavimentazione in pavè, poco prima del triangolo rosso dell’ultimo km. L’arrivo è previsto nella fascia oraria che va dalle 17.00 alle 17.30. I tanti tifosi accorsi potranno intrattenersi nel villaggio degli sponsor che sarà allestito in Viale Italia a circa 150 metri dall’arrivo.