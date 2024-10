Dal 1° agosto, la data di apertura ufficiale del ciclomercato, continuano a susseguirsi gli annunci sui cambi di squadra e sugli ingaggi dei neoprofessionisti in vista della prossima stagione del ciclismo. Una delle notizie più significative delle ultime ore è il passaggio al professionismo di un giovane talento spagnolo che ha fatto mirabilie tra gli under 23, Pablo Torres. Il ragazzo ha solo 18 anni e farà il salto nella UAE Emirates. La particolarità riguarda la durata del contratto firmato da Torres, che sarà legato alla UAE fino al 2030. Si è definito anche il futuro di una delle rivelazioni della stagione, Pablo Castrillo, che sbarcherà nel Ciclismo World Tour con la Movistar.

Torres, il possibile nuovo campione dei grandi giri

Pablo Torres si presenterà nel 2025 al ciclismo dei grandi come uno dei possibili fuoriclasse della nuova generazione. Il ragazzo spagnolo ha solo 18 anni, è cresciuto nella squadra vivaio della UAE e debutterà con Pogacar e compagni nella prossima stagione. Torres ha caratteristiche di scalatore puro e in questa stagione tra gli under 23 ha messo in mostra un talento straordinario. Nell'ultima tappa del Tour de l'Avenir ha trionfato sul Colle delle Finestre, segnando il nuovo tempo di scalata della mitica salita piemontese e solo per pochi secondi non ha strappato la maglia gialla al vincitore finale Joseph Blackmore.

Torres fa parte del progetto giovani della UAE.

La squadra di Pogacar sta coltivando i suoi talenti nel suo team Continental per poi valutarne l'inserimento nella formazione World Tour. Le prestazioni raggiunte da Torres hanno convinto Mauro Gianetti e Matxin Fernandez a puntare a lungo termine sul giovane spagnolo. La squadra e il corridore hanno infatti firmato un contratto lunghissimo, dal 2025 al 2030, sei anni in cui Pablo Torres potrebbe esplodere come nuovo campione delle grandi corse a tappe.

Cavagna verso il ritorno in Francia

Nelle ultime ore, al centro del mercato si è inserita anche la Movistar, reduce da una stagione difficile che è stata solo parzialmente riscattata dal podio di Enric Mas alla Vuelta Espana. Nel 2025, nella squadra spagnola non ci sarà più Remi Cavagna. Il corridore francese era stato uno dei colpi di mercato messi a segno dalla Movistar un anno fa ed aveva firmato un contratto triennale.

Le cose tra Cavagna e la sua nuova squadra non sono però andate bene. Il corridore si è lamentato pubblicamente del team già nei mesi scorsi e questi attriti hanno portato allo scioglimento del contratto. Cavagna sembra destinato a tornare in patria, nella Groupama FDJ. La Movistar cercherà nuove energie con Pablo Castrillo, la sorpresa dell'ultima Vuelta Espana in cui ha vinto due tappe di montagna. Castrillo sarà il volto nuovo più atteso della Movistar nel 2025. Nella squadra spagnola ci saranno anche Orluis Aular, Diego Pescador, Natnael Tesfatsion e il neo iridato under 23 a cronometro Ivan Romeo.

In attesa di una conferma ufficiale, è arrivata anche la voce del probabile passaggio di Gianni Moscon dalla Soudal Quickstep alla RedBull Bora.

Patrick Lefevere sembrava intenzionato ad offrire un rinnovo di contratto a Moscon, che però avrebbe ricevuto un'interessante proposta dalla RedBull per diventare uno dei gregari di Primoz Roglic nei grandi giri.