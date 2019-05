La tappa di ieri del Giro d’Italia, quella con arrivo a Como, ha regalato grandi emozioni e sorprese. L’episodio chiave della corsa è stata la sosta a cui è stato costretto Primoz Roglic per un inconveniente meccanico. Vincenzo Nibali e Richard Carapaz sono poi riusciti a staccarlo sull’ultima salita verso Civiglio e hanno aumentato il vantaggio in discesa grazie ad una caduta dello sloveno.

Pubblicità

Pubblicità

Nibali ha così accorciato le distanze da Roglic, ma non dalla maglia rosa e sta cominciando a pensare a tutto il tempo concesso allo scalatore dell'Ecuador nella tappa di Courmayeur.

Nibali: ‘Bottino non sufficiente’

Grazie alla disavventura di Roglic e all’attacco in compagnia della maglia rosa, Nibali ha recuperato 40’’ sul corridore sloveno. “Un buon bottino, ma chiaramente non sono sufficienti”, ha dichiarato il capitano del Team Bahrain Merida, ora distante 1’ dal rivale e 1’47’’ da Carapaz.

Vincenzo Nibali è terzo in classifica al Giro d'Italia dopo 15 tappe

“Non sapevo che fosse caduto perché non avevo la radiolina”, ha aggiunto Nibali, raccontando come la corsa sia stata impegnativa anche perché arrivata al termine di una settimana andata via ad alte velocità e con quattro tappe di media ed alta montagna consecutive.

“Tanta stanchezza ma alla fine ho provato ad attaccare perché non sapevo come stavano gli altri. Quando ho visto che avevamo guadagnato qualche metro, io e Carapaz abbiamo iniziato a spingere”, ha continuato Nibali, che ha tagliato il traguardo al sesto posto a 11’’ dal vincitore Dario Cataldo e con 40’’ di vantaggio su Roglic.

Pubblicità

‘Sbaglio sia mio sia di Roglic’

La forza con cui si sta confermando Richard Carapaz, brillantissimo anche nella tappa di ieri, sta facendo venire qualche rimpianto a Nibali per come è stata gestita la tappa di sabato a Courmayeur. Lo scalatore della Movistar era andato all’attacco sul San Carlo, riuscendo poi a dilatare enormemente il suo vantaggio negli ultimi chilometri grazie all’atteggiamento remissivo del gruppo. Carapaz era arrivato con quasi due minuti sugli altri uomini di classifica, conquistando così la maglia rosa, rafforzata poi nella tappa di Como.

Quel vantaggio accumulato per la poca collaborazione tra Nibali e Roglic nell’inseguimento rischia di diventare decisivo per il successo finale. “Per la vittoria del Giro c’è anche Carapaz. È stato uno sbaglio sia mio che di Roglic lasciargli così tanto spazio”, ha dichiarato il capitano del Team Bahrain Merida, ben sapendo che non sarà facile recuperare tutto quel terreno allo scalatore della Movistar in montagna. Nibali sa di avere un piccolo vantaggio nella cronometro finale nel confronto diretto con Carapaz, ma quell’1’47’’ di distacco dovrà essere limato in gran parte nelle tappe di montagna, magari già da domani sul Mortirolo.