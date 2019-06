L’UCI ha ufficializzato le date del calendario World Tour 2020. Il grande Ciclismo della prossima stagione presenterà alcune novità. Purtroppo non saranno risolte le troppe sovrapposizioni di corse, come quella tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico, ed anzi ne saranno create molte di più. Il calendario sarà infatti molto compresso in alcune parti della stagione a causa delle Olimpiadi di Tokyo. L’evento a cinque cerchi ha consigliato di anticipare il Tour de France di una settimana, spostando anche Giro di Svizzera e Delfinato, con quest'ultimo che inizierà mentre sarà ancora in corso il Giro d’Italia.

Niente Turchia nel ciclismo del World Tour

Il calendario World Tour 2020 sarà composto da 37 corse, tutte quelle già in programma quest'anno ad eccezione del Giro di Turchia, una gara che ha avuto qualche difficoltà organizzativa e non ha incontrato grande successo né tra i corridori né tra il pubblico. Il via sarà come sempre dall'Australia con il Tour Down Under, in programma dal 21 al 26 gennaio. La prima parte della stagione non presenterà particolari novità, con la conferma della sovrapposizione tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico in marzo, e la prima classica monumento, la Milano Sanremo prevista per il 21 marzo.

Anche la campagna di classiche al nord ripercorrerà il programma ormai consolidato fino alla Liegi del 26 aprile. Il calendario comincerà invece ad essere molto compresso dal Giro d’Italia, che si correrà dal 9 al 31 maggio e scatterà dall'Ungheria. Contemporaneamente alla corsa rosa si terrà il Giro di California, dal 10 al 16, ma la grande novità è la partenza anticipata del Delfinato. Anziché partire una settimana dopo il Giro, la corsa a tappe francese inizierà quando la corsa rosa sarà alla sua ultima giornata, il 31 maggio.

Anche il Giro di Svizzera sarà anticipato di una settimana, dal 6 al 14 giugno, per fare spazio al Tour de France la cui partenza sarà il 25 giugno. Il Tour terminerà il 19 luglio, appena sei giorni prima della gara in linea maschile delle Olimpiadi di Tokyo, in programma sabato 25 luglio. Chi vorrà arrivare a Parigi e poi correre a Tokyo avrà solo sei giorni per fare il viaggio e adattarsi al cambio di fuso orario di ben otto ore, una situazione che sta preoccupando diversi corridori.

Una soluzione migliore avrebbe potuto essere la modifica del calendario olimpico, con lo spostamento della gara in linea su strada dalla prima giornata di gare a quelle successive, avanzando invece i programmi di mountain bike e bmx che si tengono negli ultimi giorni.

Vuelta, Amburgo e Londra insieme

A conferma di un calendario piuttosto contorto c’è anche una Clasica di San Sebastian piazzata nella stessa giornata in cui in Giappone si assegnerà l’oro olimpico, e una Vuelta al via già il 14 agosto con le classiche di Amburgo e di Londra in contemporanea appena due giorni dopo.

La trasferta canadese per Gp di Quebec e Montreal andrà invece a Vuelta già finita, mentre il Lombardia non sarà la corsa di chiusura del calendario ma sarà seguita dalla gara cinese Tour del Guangxi.

Il calendario del World Tour 2020