Nella Deceuninck Quickstep che da sabato 6 luglio sarà impegnata al Tour de France mancherà Philippe Gilbert. È questa la novità più sorprendente nello schieramento scelto dalla squadra belga, che punterà invece sulle volate di Elia Viviani, sugli scatti di Julian Alaphilippe e su Enric Mas come uomo di classifica. Gilbert, che sembrava uno dei punti fermi della squadra, non ha trovato posto, e la cosa è ancora più sorprendente se si pensa che il Tour scatta dal Belgio e che quest’anno l’ex iridato ha conquistato un grande successo come quello della Parigi Roubaix.

Gilbert: ‘Grande disappunto’

Philippe Gilbert era uno dei corridori più attesi al via del prossimo Tour de France, non tanto per i risultati che avrebbe potuto raccogliere ma perché la corsa scatta da Bruxelles. Il vincitore della Roubaix resta uno dei campioni più amati dall’appassionato pubblico belga che gli avrebbe tributato ogni onore in questo Grand Depart. Invece l’ex campione nazionale non ci sarà, e non per incidenti o problemi fisici, ma per una sorprendente scelta tecnica della sua squadra che ha preferito convocare altri corridori.

La Deceuninck Quickstep avrà tre leader. Elia Viviani punterà alle volate e potrà contare sul pieno supporto di Yves Lampaert, Michael Morkov, Max Richeze e Kasper Asgreen. Enric Mas sarà invece l’uomo di classifica e sarà spalleggiato da Dries Devenyns. La stella della squadra sarà però soprattutto Julian Alaphilippe, l’uomo copertina del Ciclismo francese, che cercherà di replicare lo spettacolare Tour dello scorso anno in cui centrò la maglia a pois e due vittorie di tappa.

Gilbert è dunque rimasto fuori dalla selezione e non ha nascosto tutta la sua sorpresa e delusione per questa notizia inattesa. “E’ con grande disappunto che devo annunciare che quest’anno non parteciperò al Tour de France” ha scritto Gilbert su Twitter. “Dopo la caduta e il ritiro anticipato di un anno fa ero molto motivato a tornare. Sarebbe stato il mio decimo Tour ma sfortunatamente devo rimandare i miei piani” ha aggiunto l’ex Campione del Mondo.

It’s with great disappointment I have to announce that I won't be participating in this year’s @LeTour . After my crash and early exit last year I was very motivated to return this year. It would have been my 10th Tour, but unfortunately I will have to postpone those plans. (1/2) — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 26 giugno 2019

Possibile addio alla Deceuninck Quickstep

Dietro all’esclusione di Gilbert dal Tour de France potrebbe esserci non solo una scelta puramente tecnica ma anche un attrito con la squadra derivato dalle difficoltà di arrivare ad un rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Il 36enne belga ha ricevuto diverse proposte da altre formazioni e non ha finora prolungato con la Deceuninck. Questa esclusione potrebbe essere il punto finale della sua avventura con la squadra di Patrick Lefevere.

“E’ stata una grande sorpresa, davvero non me l’aspettavo” ha commentato ancora il corridore stamani alla partenza della Halle Ingooigem. “La partenza dal Belgio era una motivazione in più, ma la stagione è ancora lunga, ci saranno dei begli appuntamenti come i Mondiali, dove potrei avere una delle ultime occasioni” ha continuato Gilbert parlando anche del suo futuro più a lungo termine.

“Sono alla fine del mio contratto ed ho avuto molti contatti” ha ammesso il corridore. “Vedremo quale sarà la decisione migliore nelle prossime settimane. Includerò anche l’aspetto sportivo nella mia decisione, il modo in cui mi sento oggi. Io voglio correre almeno per altri due anni” ha concluso Gilbert.