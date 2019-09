Sul campo neutro dell'impianto sportivo comunale di Casamarciano è andata di scena la partita Mariglianese - Mondragone, match valevole per la prima giornata di andata del campionato di Eccellenza campana della stagione sportiva 2019/2020 girone A.

A dirigere l'incontro è stato il direttore di gara Luca Cavalli della sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Benevento. A coadiuvare l'arbitro gli assistenti arbitrali Riccardo Marcone della sezione di Nocera Inferiore (provincia di Salerno) e Antonio Capano della sezione di Napoli.

Il pre-partita

La Mariglianese, new entry del campionato d'Eccellenza di quest'anno, reduce dalla vittoria dello scorso campionato di Promozione, torna a calpestare i campi della massima serie regionale. In settimana il patron Abete ha presentato il roster e tutti gli uomini a disposizione dell'allenatore, mister Alessandro Caruso. All'indomani delle sfide di Coppa Campania, rispettivamente contro Pomiglianese e San Giorgio, mister Caruso sapeva che ci sarebbe stato bisogno di continuare a lavorare ad altissimi livelli e mantenere la giusta attenzione per evitare passi falsi all'esordio in campionato.

Sul piano del calciomercato, la società vesuviana ha ingaggiato volti nuovi di sicuro valore come Antonio Insigne e Alessio Schioppa, oltre alla riconferma di capitan Monda.

Il racconto del match

A gremire le gradinate del comunale di Casamarciano circa 700 supporters e ultras della Mariglianese. Poco più di un centinaio, invece, i tifosi del Mondragone. Primo tempo piuttosto monotono e noisoso con nessuna occasione degna di rilievo da entrambe le parti.

Le due squadre si studiano per tutti i primi quarantacinque minuti senza riuscire a gonfiare nessuna delle due reti: le due compagini rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Solo nel secondo tempo, e precisamente al decimo minuto, gli ospiti passano in vantaggio, grazie al nuovo arrivato Francesco Felleca che, servito ottimamente da Davide Di Napoli, entra in area di rigore e piazza il pallone nell'angolino dove l'estremo difensore Luigi Cerciello non può arrivare.

La Mariglianese soffre e rischia di subire anche il secondo goal di svantaggio. A pareggiare i conti al 26esimo ci pensa l'esterno Diego Castaldi: il numero 7 dei locali sfrutta un assist di Lino Laureto e non perdona con un tiro ad incrocio dal limite dell'area. Sul finale di gara, a poco più di dieci minuti dal termine, i locali passano addirittura in vantaggio grazie alla marcatura del neoentrato Antonio Insigne, fratello del più noto Lorenzo (calciatore del Napoli e della Nazionale).

Finisce così 2-1.