Con un comunicato stampa pubblicato questa mattina sul proprio portale web, la società Gori, azienda che amministra le risorse idriche in numerosi comuni della Regione Campania, ha annunciato agli utenti la temporanea interruzione della fornitura idrica in cinque comuni campani. Il disservizio è dovuto ad una serie di inteventi tecnici per lavori di manutenzione programmati sulla condotta idrica regionale. Di seguito, comuni e giorni della sospensione.

Città Metropolitana di Napoli

Comune di Saviano : interruzione idrica nella giornata di venerdì 6 settembre 2019 , a partire dalle ore 08:00 e sino alle ore 18:00, nelle seguenti strade cittadine: via Crocelle, via Giuseppe Mazzini e relative traverse adiacenti, via Cappelluccia, Strocchia, Tappia Carlone, Centore, Molino, Giancora, Provinciale Fressuriello, Quattrovie, Sena, San Paolino, Sant'Erasmo, via del Cimitero, via del Feudo, corso Umberto Primo, corso Giuseppe Garibaldi, corso Europa, corso Italia.

Provincia di Salerno